Hai voglia di pizza? Prendi un broccolo e guarda cosa succede: ricetta gustosa e originale!

Molti si chiederanno cosa c’entri un broccolo quando hai voglia di pizza, ma è questa ricetta a dare tutte le risposte!

Non si sta parlando di una semplice pizza con verdure, altrimenti si sarebbe parlato di una ricetta per la pizza alla contadina con “potenziamento di broccolo”, ma non è questo il caso. Anzi è proprio l’occasione per proporre una ricetta gustosa, economica, ma soprattutto nutriente. In cucina bisogna soltanto sfoderare un pizzico di… fantasia!

I broccoli sono tra le verdure più odiate, non solo da piccini, ma anche dai grandi. C’è chi non ne tollera la puzza, peggio anche chi non riesce ad ingerirlo per il suo gusto a volte troppo forte. In realtà, è tutta una questione di bilanciamento degli ingredienti, specie quando si tratta di imparare una preparazione nuova.

L’aspetto più interessante? Che se non si dice che questa pizza è a base di broccoli… non ce ne si accorge della sua presenza!

Questa ricetta è un trucchetto furbo per tutte le mamme che vogliono “ingannare” i propri bambini più capricciosi quando si tratta di mettersi a tavola. Quindi, basta chiedere loro “hai voglia di pizza”, non verranno mai a sapere dei broccoli, ecco come.

Se hai voglia di pizza prendi un broccolo e segui questi consigli!

Appurato che non si tratti della classica ricetta della pizza con verdure, ma quando ne hai voglia, si può rendere realtà una preparazione inedita a base di broccolo. Si sfrutta tutto l’ortaggio senza sprecare nulla. Inoltre, è una ricetta altamente versatile, ecco come sfoderare la propria fantasia.

Serviranno i seguenti ingredienti: 1 broccolo, circa 150 g di formaggio grattugiato, 2 uova, 2 g di sale, 1 g di pepe nero, una manciata di peperoncino piccante e delle paprika dolce, e 50 g di burro che si può sostituire con dell’olio. Segue l’impiego di 50 g di salsa al pomodoro, 150 g di mozzarella, 1 pomodoro intero, 70 g di pancetta, e organo.

Si tratta di un bel po’ di prodotti, ma non ci si deve spaventare da ciò, perché la preparazione è praticissima. Per prima cosa, lavare il broccolo, e letteralmente “grattugiarlo” dentro una pirofila. Si deve scomporre del tutto, deve avere le sembianze di polvere, non di un broccolo. Segue lo stesso con il formaggio, e si mischiano alle uova, aggiungendo anche pepe, sale, paprika e peperoncino.

Amalgamare per bene, e sciogliere il burro o anche l’olio, in padella calda, in modo che il composto generato non si incolli. Si stende e lo si lascia cuocere a fiamma bassa per una 15 di minuti, da ambe le parti. Segue il “farcire la pizza” con il resto degli ingredienti. Salsa di pomodoro, Mozzarella, pancetta e pomodorino tagliato a pezzi, con una bella spolverata di origano.

Attendere altri 7 minuti per la cottura, et voilà la pizza la broccolo che c’è, ma non si vede, è pronta!