Assicurazione auto: adesso puoi risparmiare tanto e non solo grazie alla Bersani, guida pratica – viagginews.com

Risparmiare sull’assicurazione auto si può e non solo con la Legge Bersani con l’aggiunta del RC Familiare.

Inutile dire quanto incida sull’economia domestica la spesa per l’assicurazione auto, specie se in famiglia di auto ce ne sono anche altre. Ma risparmiare si può.

La Legge Bersani permette di ereditare la classe di merito di un familiare convivente (vivo), anche se il veicolo è di tipo diverso, quindi auto o moto o viceversa. Particolarmente vantaggioso per i neopatentati o per chi acquista un secondo veicolo, che altrimenti partirebbe da una classe di merito alta e costosa. La Legge Bersani permette ad un familiare convivente con una buona classe di merito di cedere quest’ultima a un altro membro del nucleo familiare. L’esempio più lampante è la cessione di genitori ai figli.

Perché ciò avvenga, i membri della famiglia devono essere conviventi e risultare nello stesso stato di famiglia. Ma ci sono altri metodi per potere risparmiare sull’assicurazione. Ad esempio, è inutile fossilizzarsi sempre sulla solita compagnia anche se i prezzi aumentano di anno in anno. Ogni anno, prima della scadenza, sarebbe bene confrontare i preventivi online e valutare le offerte di altre compagnie. Spesso si trovano tariffe più competitive che le compagnie adottano per acquisire nuovi clienti.

Risparmiare sull’assicurazione auto è diventato facile: come muoversi

Il momento ideale per cercare alternative alla propria assicurazione è circa 20-25 giorni prima della scadenza. Questo è il periodo in cui le compagnie offrono solitamente le migliori tariffe.

Per trovare le tariffe migliori, è bene fare attenzione ad alcuni parametri, in modo da non rimanere scoperti. Intanto il massimale, ovvero l’importo massimo che la compagnia risarcirà in caso di sinistro. Scegliere un massimale più alto può aumentare leggermente il premio, ma garantisce una maggiore protezione. C’è da valutare anche la Franchigia, la parte del danno che rimane a tuo carico in caso di sinistro. Aumentare la franchigia può ridurre significativamente il costo del premio, ma è bene assicurarsi di poter sostenere la spesa in caso di necessità.

E poi c’è la nuova scatola nera (Black Box). Molte compagnie offrono sconti significativi a chi la installa sul proprio veicolo. Questo dispositivo monitora lo stile di guida e il chilometraggio, permettendo alla compagnia di personalizzare il premio in base al profilo di rischio. Se possibile, anche se non sempre facile, sarebbe meglio pagare il premio in un’unica soluzione annuale anziché a rate mensili o semestrali. Le compagnie spesso applicano un sovrapprezzo per la rateizzazione, che può arrivare fino al 7% del costo totale.

Le compagnie assicurative che operano principalmente online (dirette) hanno costi di gestione inferiori rispetto a quelle tradizionali e spesso riescono a offrire premi più competitivi.