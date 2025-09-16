Tacos o Burger? Con la ricetta di Benedetta Parodi non si dovrà scegliere: il mix è geniale!

Perché scegliere tra tacos e burger, Benedetta Parodi propone una soluzione geniale che combina le due ricette gustose.

Quando si ha voglia di qualcosa di sfizioso e gustoso si può preparare un buon taco oppure un burger con panino. Due ricette che piacciono a grandi e piccini e di cui spesso viene una voglia matta. E se si è indecisi su cosa preparare nessun problema, basta seguire la ricetta che Benedetta Parodi ha condiviso sulla pagina YouTube Benedetta Parodi Official.

Quando si uniscono tacos e burger viene fuori un delizioso taco burger. Prepararlo per cena significherà concludere la giornata con l’appagamento culinario e, dunque, con un grande sorriso. Non servono occasioni speciali per preparare questa bontà. Ci vuole poco tempo, la preparazione è facile e i bambini non si lamenteranno certo del pasto.

Saranno super contenti di questa soluzione e si potrà approfittare per “nascondere” qualche verdura in più per farli diventare più salutari. La ricetta che proponiamo oggi è quella di Benedetta Parodi. La presentatrice amante della cucina regala spesso delle vere e proprie chicche sui social. La torta alle pesche e amaretto, ad esempio, oppure la focaccia di fichi.

Come si prepara il taco burger di Benedetta Parodi

A volte è impossibile scegliere tra tacos e hamburger, ecco perché bisogna provare il mix che eviterà di dover rinunciare ad uno dei due. Si prende il meglio di entrambi e lo si unisce per creare un tacos croccante con carne speziata, formaggio, salsine. Nulla di complicato, i passaggi sono pochi e semplici.

INGREDIENTI PER UN TACO BURGER

Tortilla

80 grammi di carne macinata

sale

pepe

olio

salsa Worcester

cetriolini sottaceto

pomodori

cipollotti

insalata

ketchup.

PREPARAZIONE

Mettete la carne macinata in una ciotola e conditela con salsa Worcester, sale e pepe. Mescolate. Mettete la carne sul taco e usando le mani appiattitela per coprine la superficie. Prendete le sottilette cheddar e mettetele da parte. Tagliate i cetriolini a pezzetti. Tagliate i pomodorini a tocchetti. Tagliate il cipollotto finemente. In una pentola antiaderente mettete pochissimo olio e spennellate. Posizionate il taco burger a faccia in giù e fate cuocere a fuoco basso. Quando la carne è pronta girate il taco e mettete sopra il burger le sottilette. Coprite con il coperchio e cuocete tre minuti per lato. Toglietelo dalla padella e piegatelo a metà. Aggiungete insalata, cetriolini, pomodori e cipolla. Condite con la ketchup o le salse preferite.

Un consiglio. Se dopo la prima cottura del taco burger la padella risulterà bagnata asciugatela con della carta assorbente prima di continuare con la ricetta.