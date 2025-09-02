La focaccia di fichi di Benedetta Parodi: diamo così il benvenuto a settembre!

Benedetta Parodi ha svelato la sua ricetta della crostata di fichi con prosciutto. Perfetta per questo inizio di settembre.

I fichi settembrini sono frutti preziosi che maturano tra fine agosto e settembre. Hanno un gusto inconfondibile e sono ricchi di proprietà. L’ideale, dunque, per preparare un piatto salutare e gustoso. Con la ricetta di Benedetta Parodi presentata sulla pagina Instagram @ziabene la realizzazione sarà semplice.

I fichi settembrini sono noti per il sapore dolce oltre che per le numerose proprietà benefiche. La buccia ha sfumature di colori dal verde al viola e pure le dimensioni sono diverse in base al periodo di maturazione. Questi frutti sono un vero toccasana per la salute. Sono ricchi di potassio, calcio, ferro, fosforo e vitamine A, B, C e PP. Significa che rafforzano denti e ossa, migliorano la salute della pelle e il sistema immunitario.

In più contengono fibre per il benessere intestinale anche se bisogna ricordare che hanno effetto lassativo. Gli antiossidanti naturali, poi, aiutano a mantenerci giovani e prevengono la pressione alta. In cucina i fichi sono ottimi ingredienti per svariate preparazioni. Perfetto l’abbinamento con il prosciutto ma anche con la robiola o il formaggio caprino. Per le torte rustiche meglio usare i fichi secchi.

Prepariamo la focaccia di fichi di Benedetta Parodi

Fichi freschi per preparare la deliziosa crostata di fichi di Benedetta Parodi. Appena colti dall’albero sarebbe perfetto ma se ne avete qualcuno conservato nel congelatore andrà bene lo stesso se non riuscite a comprare quelli freschi. Ricordiamo che i fichi si possono tenere nel freezer massimo 4/6 mesi e che una volta scongelati potrebbero risultare acquosi. È normale, la consistenza sarà comunque piacevole anche se più adatta a frullati e dolci.

INGREDIENTI

250 grammi di farina

180/200 ml di acqua tiepida

mezza bustina di lievito di birra disidratato

un cucchiaino di zucchero

un cucchiaio di sale

sale

olio

prosciutto crudo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

PREPARAZIONE

Impastate gli ingredienti e lasciate lievitare per un’ora direttamente nella teglia unta con olio e foderata con carta forno. Trascorso il tempo stendete l’impasto con la punta delle dita. Sbucciate 5 o 6 fichi, apriteli con le mani e inseriteli nell’impasto. Aggiungete alla focaccia sale grosso e olio.

Una volta seguiti i passaggi precedenti siete pronti per infornare nel forno ventilato a 200° per 15/20 minuti. Tolta dal forno tagliate la focaccia a quadrotti e adagiatevi sopra una fettina di prosciutto crudo.