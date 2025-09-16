Super anticiclone domina l’Italia, ma attenzione: ci saranno delle sorprese – viagginews.com

L’ultima settimana ufficiale d’estate comincia all’insegna dell’ennesima ondata di caldo di questo 2025: entro il weekend su tutta Italia ci saranno temperature anomale per il periodo.

La settimana scorsa si è chiusa con una variabilità non attesa. Dopo la discesa delle correnti fredde a metà settimana, infatti, era atteso un deciso ritorno alla stabilità, cosa che c’è stata però solo in parte. Nella giornata di sabato ulteriori residui temporaleschi hanno bagnato le regioni del Nord Italia e anche al Sud, nonostante la stabilità, non si è avvertito quel netto cambiamento di rotta preventivato.

Diverso il discorso per quanto riguarda domenica, giornata in cui il ritorno dell’anticiclone è stato pienamente avvertito al Sud e al Centro Italia, dove oltre al bel tempo si è assistito ad un notevole rialzo della temperatura atmosferica. Una tendenza che nel corso dei prossimi giorni si farà sempre più marcata su tutte le regioni d’Italia.

Le previsioni meteo per la settimana appena cominciata ci svelano infatti che la discesa di una saccatura atlantica sulla Penisola Iberica richiamerà verso Nord le correnti di matrice africana, portando così ad un insolito – per il periodo – aumento della pressione atmosferica sull’Italia e sulla parte centrale dell’Europa.

Anticiclone dominante: entro il weekend sembrerà di essere tornati ad agosto

Per quelle persone che abitano nelle zone settentrionali del nostro Paese potrebbe sembrare che la previsione non sia corretta, ma non è così. L’anticiclone è stabile sulle Isole Maggiori e sul Centro-Sud e Sud Italia, ma nella zona settentrionale dell’Italia persistono celle di instabilità e correnti fredde provenienti da Nord.

Detto del bel tempo nelle altre zone, nella giornata di oggi al Nord si addenseranno le nubi su Alpi e Prealpi in mattinata, mentre nel pomeriggio si sposteranno su Toscana e Triveneto, dove sono previste piogge e temporali. Mercoledì l’instabilità interesserà ancora le regioni del Nordest e quelle adriatiche del centro sino al Nord della Puglia, altrove regnerà il bel tempo.

La “vittoria” definitiva dell’anticiclone avverrà a partire da giovedì 18 settembre, giorno in cui su tutte le regioni d’Italia brillerà il sole e aumenterà la pressione atmosferica consentendo alle temperature di alzarsi. Il bel tempo dovrebbe proseguire per tutto il weekend e questa fase calda porterà ad un graduale innalzamento delle temperature fino a livelli anomali per il periodo in cui ci troviamo.

La sensazione sarà quella di trovarsi più in una settimana di inizio agosto che in una della seconda metà di settembre. Per quanto riguarda la durata di questa nuova ondata di caldo, è possibile una brusca interruzione già a partire da lunedì 22 settembre. Tuttavia la svolta è ancora incerta e non si può escludere che settembre termini all’insegna del caldo estivo.