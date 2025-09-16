Ryanair, triplice offerta per l’autunno: nuove incredibili rotte dall’Italia – viagginews.com

Viaggio autunnale per spezzare la routine e concedersi un break? Perché non scoprire una meta nuova, Ryanair ha un trittico di nuove proposte proprio a partire dall’autunno.

Siamo più o meno tutti appena tornati dalle vacanze estive, il rientro come al solito non è stato semplice e il rischio burnout immediato è stato sicuramente dietro l’angolo. C’è chi dopo le prime due settimane di assestamento ha recuperato ritmo e voglia di lavorare, ma anche chi in quello stesso lasso di tempo o addirittura nell’arco di un intero mese non è ancora riuscito a dimenticare relax e spiagge.

In questi casi potrebbe essere utile pianificare un break in anticipo rispetto alle vacanze natalizie. Con ogni probabilità le vacanze agostane sono state passate in meravigliose località turistiche, dove però confusione, caldo e intere giornate al mare hanno favorito la distensione dei nervi ma non il riposo necessario a ricaricare le energie mentali e fisiche.

Ecco dunque che l’autunno potrebbe essere la stagione ideale per prendersi uno stacco più dedicato al riposo, magari visitando una città che non si conosce e nella quale si può godere sì delle bellezze paesaggistiche e architettoniche ma lo si può fare con tutta la calma del mondo e soprattutto con temperature che sono più gradevoli rispetto a quelle estive.

Ryanair amplia la sua offerta dall’Italia: ecco quali saranno le nuove mete raggiungibili dai nostri aeroporti

Tutte e tre le nuove tratte sono decisamente interessanti. Partiamo da quella che in termini di tempo giunge prima, ovvero la Venezia-Atene. Dal 26 ottobre sarà possibile prendere un aereo dal capoluogo veneto per raggiugere la meravigliosa capitale della Grecia. Città che non ha bisogno di presentazioni, ricca di storia, cultura e tradizione, Atene è la meta più importante per gli amanti dell’arte classica, ma sa regalare anche emozioni e vibrazioni moderne, in un clima che d’autunno è decisamente mite.

La seconda tratta che verrà aperta (sempre il 26 ottobre) è la Roma Ciampino-Birmingham. Sicuramente meno conosciuta della precedente e della capitale inglese, Birmingham è la seconda città per dimensioni e popolazione dell’Inghilterra. Città nota principalmente per la sua importanza industriale, possiede una scena culturale in costante fermento ed evoluzione, l’ideale per chi è alla ricerca di ispirazioni e divertimento. Al di là della movida e della cultura pop, Birmingham offre anche musei interessanti e una delle librerie più grandi d’Europa.

L’ultimo collegamento, questo aperto a partire dal 27 ottobre, è Milano Malpensa – Varsavia Modlin. La capitale della Polonia è una città dotata di un fascino unico, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Tra le vie medievali di questo antico centro è possibile ammirare la Città Vecchia con la Piazza Mercato, Il Castello Reale, la via Reale e il Parco Łazienki, al cui interno ci sono palazzetti e laghetti mozzafiato.