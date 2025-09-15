Vuoi allontanarti dalla confusione della città? Rifugiati in questi borghi italiani: il relax è assicurato

Vuoi allontanarti dalla città e respirare tranquillità? Ti diciamo noi quali sono le mete che potrebbero andare bene.

Non tutti amano la confusione, ragion per cui vanno alla ricerca di luoghi tranquilli dove la parola d’ordine è solo una: relax. Abbiamo pensato di parlarvi di alcuni borghi che meritano una visita almeno una volta nella vita. Sarà possibile visitare luoghi tranquilli, vicoli in pietra, ponti antichi.

Questo è il momento esatto per fare i bagagli e partire e rilassarsi insieme alla propria famiglia e amici. Se siete pronti possiamo iniziare e scoprire tutti i dettagli.

Vuoi allontanarti dalla confusione? Questi i posti da visitare

Alcuni luoghi meritano almeno una volta nella vita una visita. Per voi abbiamo pensato di stilare una lista di tutti i borghi che potrebbero fare al caso vostro. Ve lo diciamo subito dopo aver scoperto di quali si tratta vi verrà voglia di partire, non resta che iniziare e scoprire tutti i dettagli, il nostro consiglio? Preparate il vostro zaino. Avete mai sentito parlare del borgo Loro Ciuffenna?

Si tratta di un borgo incantevole, qui potrete ammirare le case medievali, l’acqua cristallina e la vegetazione rigogliosa vi lascerà senza parole. In Umbria, invece la meta ideale è Rasiglia, non tutti lo sanno, ma questa meraviglia è nota con il nome “la Venezia Umbra”, anche in questi casi sarà possibile vedere l’acqua che scorre tra i vicoli, si respira un’atmosfera da lasciare a bocca aperta. In questo contesto non possiamo parlare di Orta San Giulio (Piemonte), qui gli amanti del silenzio potranno perdersi tra un centro storico incantevole, la meta esatta per chi è alla ricerca di un soggiorno romantico.

Sarà possibile cenare con vista lago. In Lunigiana troviamo Bagnone, qui i boschi faranno da cornice e il tempo sembra essersi fermato. Sulle rive, invece del lago Trasimeno troviamo San Feliciano, qui chi ama la pesca potrà girare in barca e godersi tramonti mozzafiato. In Italia sono tantissimi i borghi che meritano una visita almeno una volta nella vita. Sono tantissimi quelli che amano concedersi qualche giorno di relax proprio in questo periodo, lontani dal caos, ma va aggiunta una postilla anche durante altri periodi dell’anno sarà possibile raggiungere questi luoghi meravigliosi. Inoltre è bene sapere che non si spenderanno grosse cifre per poter soggiornare in questi borghi.