Smettila di sprecare soldi gettando le spugnette ancora buone, con questo rimedio tornano come nuove!

L’arte dello “spreco” è fin troppo comune, con questo rimedio le spugnette che si gettano, tornano come nuove!

Sapere come gestire in maniera impeccabile la propria abitazione non è facilissimo, ma ci sono degli elementi da non sottovalutare. Primo tra tutti è l’igiene quotidiano, il conseguente è la pulizia degli strumenti del pulito che si adoperano. Proprio per questo, entrano in gioco le fatidiche “spugnette”, perché la maggior parte tende a gettarle via. Invece, c’è un rimedio che le fa tornare come nuove, ecco come fare!

C’è un rimedio eccellente per fare tornare le spugnette come nuove, soltanto che molti sono “pigri” e tendono a gettare tutto a prescindere. Un aspetto da evidenziare è che gli strumenti del pulito vanno cambiati con una certa frequenza, altrimenti la proliferazione dei batteri abbonda.

Ma questo non significa non trovare trucchetti per dare una seconda vita alle spugnette e con ciò consolidare un’occasione di risparmio sorprendente. Da qui, risulta fondamentale evidenziare che come con questi oggetti si pulisce casa, di conseguenza ci si deve occupar degli stessi per cui, dopo ogni utilizzo, vanno igienizzati.

Come fare però quando puzzano tremendamente?

Splendide splendenti, con questo rimedio le spugnette tornano come nuove!

È chiaro che se non si fa la giusta manutenzione agli strumenti del pulito e ci si disinteressa totalmente di prendersi cura della casa, ecco che ci si potrebbe imbattere in delle conseguenze non poco simpatiche. Sì al cambiare le spugnette, no al farlo senza consapevolezza. Gli si può dare una seconda vita, addio puzza e batteri, benvenuto risparmio!

Il metodo migliore è finalizzato ad annientare batteri, germi e puzze, con consapevolezza, soprattutto con grande sicurezza. È chiaro che questa tecnica può essere impiegata qualche volta e non all’infinito, ma di contro si ottiene un risparmio sorprendente dato che si posticipa di gran lunga l’acquisto dei nuovi utensili. Come fare?

Per prima cosa serve sciacquare per bene tutti gli oggetti in questione, e dopo aver eliminato lo sporco superfluo che a volte può rimanere, si immergono in una bacinella abbastanza profonda. Da qui, versare direttamente sopra 200 g di candeggina, e lasciare agire per 5 minuti circa.

Passato il tempo, versare dell’acqua calda, quasi bollente, direttamente sopra le pezzette, fino a coprirle del tutto. Aggiungere un misurino di detersivo, e girare con un mestolo. Dopo che l’acqua è diventata tiepida, si prelevano le spugnette e le si strizza per bene. In seguito, si risciacquano sotto acqua corrente, e si mettono ad asciugare.

Il risultato? Strumenti del pulito profumati, igienizzati e pronti per un altro utilizzo, non serve comprarne altri al momento!