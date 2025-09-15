Ricetta Pizza-toast per i tuoi party autunnali: preparazione d’effetto pronta in 5 minuti!

Molti non stanno più nella pelle, realizzare dei party autunnali proponendo la ricetta dei pizza-toast sarà un successo!

L’autunno sta arrivando, con la stagione più fredda, tante persone preferiscono stare in casa a guardare la tv o a organizzare aperitivi con i propri amici, senza dover andare in giro. Spesso capita di non sapere cosa proporre, così la ricetta dei Pizza-toast non delude. Non solo è pratica e veloce, ma è anche gustosa e un colpo d’occhio!

Significa che una volta preparati e proposti in tavola, la maggior parte dei presenti rimarranno estasiati dalla vista. Una preparazione decisamente d’effetto, perché vedere delle “pizzette” così particolari, è davvero originale.

La ricetta dei pizza-toast è un successo pure perché la si può personalizzare per come la si desidera. Per cui, si può optare sia per la ricetta base che si sta presentando, che per una versione “svuota frigo” che permette di arricchirla ancora di più. Ovviamente, ognuno ha i suoi gusti, ma la tecnica da seguire per un risultato ottimale, è la seguente.

Come preparare la ricetta dei Pizza-toast senza fare errori

Non si tratta di una preparazione complessa, ma segue dei semplici e chiari passaggi, i quali non possono essere dati per scontati, altrimenti si rischia di realizzare un pastrocchio che nulla ha a che fare con la riuscita tanto attesa. Il punto è che la preparazione è così semplice, che la possono realizzare anche i bambini, ecco come!

In foto ci sono degli ingredienti basici, appunto fette di pane tostato, mozzarella, e pomodoro. Questi dovrebbero essere i prodotti per una comune margherita, ma non sono i soli che possono essere impiegati. Qui si propone una versione più ricca, ma ovviamente, possono essere molteplici le tipologie.

Per prima cosa, decidere quanti pezzi fare. Ci si regola così. Ogni fetta di pane o pancarrè che sia, l’importante è che si possa modellare, comporrà un pizza-toast, ma come?

Dopo aver scelto la qualità preferita, si stende il toast con mattarello. Con il pancarrè questa operazione viene più semplice. Lo si scalda per circa 1 minuto e mezzo non di più, in padella calda. In questo modo sarà solido al punto giusto per essere farcito, ma anche non troppo duro da sbriciolarsi.

Infatti, dopo questa veloce mossa, lo si farcisce con un cucchiaio di pomodoro condito con sale, pepe e olio, una fetta di mozzarella, e del prosciutto cotto e delle olive.

Diciamo che si ha un versione “ricca”, ma va bene anche lasciare solo pomodoro e mozzarella, oppure perché no, aggiungere una spolverata di origano e delle acciughe. Segue la parte più complessa, perché dopo aver farcito il toast, bisogna essere veloci.

Il pane non si deve solidificare, perché lo si arrotola, e lo si chiude con uno stecchino. Quindi, dopo aver sigillato, si spennella con un po’ d’olio, e si mette in friggitrice ad aria per circa 5 minutini, il risultato sarà squisito!