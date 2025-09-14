Meteo fine settembre, si conclude il dominio dell’anticiclone: arriva la tempesta equinoziale – viagginews.com

Le previsioni meteo riguardanti la fine di settembre indicano che l’ultima settimana d’estate sarà caratterizzata da un clima caldo e stabile, attenzione però perché improvvisamente può giungere una tempesta equinoziale.

Ci metteremo presto alle spalle una prima metà di settembre che dal punto di vista climatico è stata caratterizzata da continui cambi di scenario, soprattutto nelle regioni del Nord Italia (al Sud e al Centro c’è stata quasi esclusivamente una continuazione dell’estate). Ci si chiede se, una volta fatto il giro di boa, la situazione possa essere la stessa o se ci saranno andamenti anomali rispetto alla norma.

Solitamente la seconda metà di settembre è un periodo condizionato da instabilità e piogge, in cui si abbassano le temperature e si dice gradualmente addio al tepore e alle belle giornate tipicamente estive. Tuttavia negli ultimi anni è capitato che questo maltempo sia stato rimandato alle prime settimane di ottobre e che la seconda metà di settembre sia stata invece più simile alla fine di agosto.

Le previsioni meteo ci svelano che qualcosa di simile potrebbe accadere anche nei prossimi giorni, ma che non si possono escludere le sorprese, anche se dovessero alla fine rivelarsi – come per altro nelle prime due settimane del mese – delle semplici parentesi all’interno di un macro periodo di temperatura elevata e belle giornate.

Meteo fine settembre: dopo l’anticiclone arriva la tempesta equinoziale

Non si può non cominciare dal meteo della settimana che entra, la penultima di settembre nonché quella che si conclude con l’equinozio autunnale domenica 22 settembre. Essendo per altro la settimana temporalmente vicina, il quadro delineato dalle mappe sinottiche è decisamente più preciso di quello della settimana successiva, per la quale è necessario approfondire e controllare nei giorni a venire.

Sin da lunedì 15 settembre ci sarà l’ennesima estensione dell’anticiclone sul Mediterraneo e dunque una nuova fase di caldo e stabilità anche sul nostro Paese. L’unica possibile macchia a quella che si presenta come una settimana di fine agosto piuttosto che ad una di fine settembre è rappresentata dalla possibile discesa di correnti fredde sul Nord Italia tra martedì e mercoledì, con annesse piogge.

Anche dovesse effettivamente verificarsi questo scenario, a partire da giovedì si tornerebbe al sole e al bel tempo anche nelle regioni più settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, ci attendono massime comprese tra il 28° ed i 32°C, livelli che sono chiaramente al di sopra delle medie stagionali.

Un caldo fuori stagione che però potrebbe subire un improvviso arresto proprio in prossimità dell’equinozio. Le mappe suggeriscono infatti che possano arrivare in quel periodo delle correnti fredde dalla Russia in grado di abbattere lo scudo pressorio dell’anticiclone e di generare una vera e propria tempesta equinoziale.