Previsioni Meteo, improvviso capovolgimento: ecco dove le piogge saranno intense – viagginews.com

L’allontanamento della saccatura atlantica ha permesso all’anticiclone di risalire lungo il Mediterraneo, ma questo non sarà sufficiente a garantire bel tempo e sole in tutte le regioni d’Italia.

Tra martedì e giovedì l’Italia intera si è trovata a dover fronteggiare la discesa improvvisa di correnti perturbate provenienti dall’Atlantico. A favorire il passaggio di queste correnti è stata la formazione di una saccatura a sud della Gran Bretagna che ha increspato lo scudo di pressione formato dall’anticiclone.

L’allontanamento della saccatura, avvenuto tra la sera del giovedì e la mattina del venerdì ha concesso all’anticiclone sub-sahariano di riprendere spazio e vigore sul Mediterraneo, questo si è tradotto con il ritorno di una generale stabilità al Sud e al Centro e alla diminuzione dei fenomeni temporaleschi sulle regioni del Nord Italia.

Le previsioni di inizio settimana suggerivano che questa risalita poteva portare ad una stabilità climatica totale a partire da sabato 13 settembre, ma gli aggiornamenti riguardanti la giornata di oggi e quella di domani ci svelano che in realtà la situazione è meno netta di quanto prospettata nei giorni scorsi.

Quale sarà il meteo nel weekend: ancora pioggia, ma anche ampie schiarite

Partiamo con il descrivere quelle che saranno le condizioni climatiche di oggi sull’Italia. Al Nord la giornata si apre con veloci piovaschi su medio alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli. Nelle altre regioni la condizione climatica sarà più variabile e i fenomeni temporaleschi possibili ma meno probabili. Nel pomeriggio la situazione torna a peggiorare sul Nordovest con rovesci e temporali che si abbatteranno su Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna.

Al centro la giornata sarà serena o poco nuvolosa quasi ovunque. A fare eccezione la Toscana dove un corposo annuvolamento mattutino e pomeridiano si tradurrà in precipitazioni entro sera. Al Sud prevale tempo soleggiato, con cieli limpidi e nessuna possibilità di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento solo localmente.

La giornata di domenica si aprirà con qualche residuo piovasco sulla Liguria e sul Triveneto. Nel pomeriggio di attendono ampie schiarite con possibilità di pioggia confinata solo sulle Alpi e le Prealpi. Al Centro sarà una giornata condizionata dalla variabilità in Toscana, Lazio e Umbria, dove sono attesi piovaschi sia in mattinata che di pomeriggio, ma solo nelle zone interne.

Al Sud, anche nella giornata di domenica, prevarrà il sole. Il bel tempo non sarà messo in discussione ad eccezione del Molise e del Gargano, dove sono probabili rovesci temporaleschi nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature si registra una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.