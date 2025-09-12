Meteo prossima settimana: state pronti, ci saranno diverse sorprese – viagginews.com

Le previsioni meteo riguardanti la prossima settimana indicano che ci saranno parecchie sorprese: una settimana tra lampi estivi e le prime avvisaglie dell’autunno.

Ci avviciniamo alla fine della seconda settimana di settembre con un nuovo capovolgimento di fronte, dopo il maltempo dei giorni scorsi infatti ci prepariamo a vivere una nuova fase di stabilità e bel tempo su tutta la Penisola. La stabilità proseguirà per tutto il finesettimana ma cosa succederà a partire da lunedì 15?

Continuerà il tempo estivo oppure ci sarà l’arrivo di una nuova perturbazione che ci ricorda che l’estate è ormai alle sue battute finali? Va ricordato che al termine della settimana a cui ci stiamo riferendo ci sarà l’equinozio d’autunno e dunque a livello di calendario la certificazione della fine della stagione estiva, eppure siamo certi che a livello climatico sarà così?

Previsioni meteo prossima settimana: anticiclone, perturbazione e di nuovo il sereno

In base a quanto svelato dalle mappe sinottiche, il lunedì 15 settembre sarà in diretta continuità con l’andamento climatico del weekend che lo precede, andando ad acuire una tendenza climatica coerente. Sì perché a partire dal primo giorno della prossima settimana l’anticiclone guadagnerà spazio e forza, creando uno scudo pressorio in grado di cacciare indietro le perturbazioni atlantiche in arrivo.

Aspettiamoci dunque cielo sereno, sole che splende e temperature in aumento. A partire da lunedì e almeno fino a giovedì 18 ci saranno temperature al di sopra delle medie stagionali con picchi di 28°-30°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Attenzione a venerdì 19 settembre, giorno in cui la stabilità climatica verrà messa in discussione dall’arrivo di una perturbazione in grado di infrangere lo scudo anticiclonico.

La discesa di correnti fredde comporterà lo sviluppo di temporali e precipitazioni abbondanti sul Nord ed il Centro Italia, mentre al Sud la forza dell’anticiclone rimarrà sufficiente a bloccare l’arrivo di maltempo e piogge. Si tratterà però solo di un passaggio disturbato e già a partire da sabato 20 settembre tutto tornerà nella norma.

La settimana si concluderà dunque all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate, ancora una volta al di sopra delle medie stagionali. L’estate insomma sembra non volerci abbandonare, anche perché le previsioni a medio-lungo termine suggeriscono che l’anticiclone potrebbe stabilirsi sul Mediterraneo almeno fino alla fine di settembre.

Il passaggio all’autunno potrebbe dunque essere brusco, visto che tra ottobre e novembre si attende una presenza più massiccia e duratura dei cicloni sul Mediterraneo, una conseguenza indiretta della presenza de La Nina in Nord e Centro America.