La quiete dopo la tempesta: ecco quando tornerà a brillare il sole sull’Italia – viagginews.com

La svolta meteorologica di questi giorni fa temere una fine anticipata dell’estate, ma le previsioni di queste ore ci svelano che presto tornerà il sole: ecco quando.

Non si può certo dire che questo mese di settembre non stia riservando delle sorprese. Pronti via c’è stata una prima ondata di maltempo che è durata dalle 24 alle 48 ore (in base alla zona del Paese in cui ci si trovava) quindi l’arrivo dell’alta pressione moderata convogliata dall’anticiclone delle Azzorre e quella decisamente più opprimente portata da quello sub-sahariano.

Alla fine della scorsa settimana le previsioni sembravano indicare l’inizio di un periodo di forte caldo in grado di accompagnarci addirittura fino al 20 del mese, ma improvvisamente nella giornata di ieri abbiamo raccolto gli effetti dell’arrivo di una forte perturbazione che ha generato piogge intense al Nord e al Centro Italia, nonché abbassamenti di temperatura e qualche pioggia anche al Sud.

La giornata di oggi si prospetta in grande continuità da questo punto di vista, dato che l’instabilità climatica la farà ancora da padrone e ci saranno tantissime regioni in cui la pioggia sarà assoluta protagonista. Ci si deve dunque rassegnare a questo andamento, ad un settembre più autunnale del solito e soprattutto degli ultimi anni?

Nuova svolta meteorologica: torna il bel tempo ed il sole su tutta Italia

Per fortuna l’andamento climatico in questo momento non è consolidato ma rispecchia la fase di transizione in cui ci troviamo. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno altri capovolgimenti repentini, dunque ulteriori piogge e giornate grigie, ma anche giornate di sole e di bel tempo.

Per altro non bisognerà nemmeno attendere molto prima del ritorno del sole e delle belle giornate. Già a partire dal pomeriggio di oggi sul Nord Italia tornerà a splendere il sole con tantissime zone in cui si registreranno ampie schiarite e la cessazione degli eventi atmosferici avversi.

Ci vorrà qualche ora in più per il Centro e soprattutto per il Sud Italia, visto che l’ondata di maltempo sta scendendo lungo lo stivale proprio in queste ore, spingendo l’epicentro dell’instabilità verso le regioni del meridione. Domani mattina, però, tutti gli italiani si sveglieranno con il cielo terso ed il sole che splende.

Aspettatevi dunque un nuovo aumento delle temperature, ma soprattutto pianificate senza timori eventuali gite o escursioni, il tempo dovrebbe reggere quasi ovunque. Sì perché un residuo di instabilità rimarrà anche nel fine settimana anche se dovrebbe rimanere confinato sulle Alpi e sulle Prealpi.