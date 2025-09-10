Ricetta Kinder fatta in casa in 4 mosse: leggera e senza glutine, la merenda perfetta!

Se non c’è niente in frigo, cosa mangiare a merenda? Questa ricetta Kinder fatta in casa è così facile la sanno fare pure i bambini!

Si tende a pensare che solo i bambini amino i dolcetti della Kinder, ma non è affatto così. Anche gli adulti hanno desiderio di sfiziosità, ma a volte non sanno come prepararle, o peggio dicono che non hanno il tempo. Con questa ricetta Kinder fatta in casa in 4 mosse, si ottiene un dolcetto pratico per la merenda, e che soprattutto non contiene glutine. Molti rinunciano a delle leccornie perché non le digeriscono, ma questa preparazione mette tutti d’accordo!

Come accennato, si tratta di una ricetta che non contiene glutine, ma che soprattutto è leggera. È chiaro che si sta trattando sempre di un dolcetto che contiene zuccheri, quindi non è poi così dietetico e soprattutto non lo si può mangiare ogni giorno, ma la sua composizione è così semplice, che lasciarsi andare una volta tanto, non è un peccato così mortale!

Bastano pochi ingredienti e dei pratici passaggi, tanto che si tratta di una ricetta che si può fare anche in compagnia dei bambini in modo da fare passare loro un pomeriggio “alternativo”.

Come preparare la ricetta Kinder fatta in casa, procedura e ingredienti

Nello specifico, la ricetta Kinder fatta in casa incarna la rivisitazione perfetta per chi ha nostalgia delle barrette più amate. La preparazione va bene per celiaci, ma anche per chi ha difficoltà a digerire in generale, e soprattutto… ha voglia di dolce ma ha poco tempo! Con questa tecnica si imparano anche le regole basiche per la realizzazione di dolcetti economici oltre che gustosi.

Nello specifico la preparazione impiega pochi e semplici ingredienti, protagonista principale è il cioccolato, ma anche i cereali, i quali insieme incarnano una combo di gusto perfetta. Servono infatti: 200 g di cioccolato al latte, 200 g di cioccolato bianco, 100 g di latte condensato, e 50 g di riso soffiato. Come accennato, non è proprio dietetica, ma farla una volta ogni tanto può rendere divertente e gustoso, un pomeriggio noioso.

Cosa non può mancare? Importantissimo è avere degli stampini in silicone che simulino la forma delle barrette. Ma se non si hanno questi, si possono inventare tante altre forme, l’importante è che si seguano tutti i passaggi.

Una volta presi gli ingredienti, si può partire. Tritare il cioccolato a latte in maniera grossolana, e poi scioglierlo a bagnomaria, e con un pennello lo distribuiamo negli stampini in silicone a forma di barretta. Mettere in frigo per mezzoretta.

Nel frattempo si passa al ripieno, tritando e sciogliendo a bagnomaria, come già fatto prima, il cioccolato bianco, e lo si unisce al latte condensato e al riso soffiato. Si mescola, e si farciscono le basi degli stampini precedentemente messe a raffreddare. Ancora, si lascia in freezer un’altra mezzora con l’impasto appena preparato.

Ultimo passaggio, si richiude la farcitura con il restante cioccolato sciolto, e si lascia raffreddare sempre i freezer. Una volta solidificate le barrette sono pronte da gustare!