Notte in hotel, sei sicuro che il letto sia davvero pulito? Ecco che cosa controllare: potresti restare sorpreso – viagginews.com

Questi piccoli gesti permettono alle persone di verificare che il letto nella loro stanza di hotel sia davvero pulito. È tutto molto facile e veloce.

Non c’è niente di peggio di dormire in una camera d’albergo trascurata. Qualche svista può capitare, ma la pulizia deve essere al primo posto. Solitamente, vengono frequentate da tantissime persone e gli addetti ai lavori non possono permettersi di svolgere male la loro professione.

Il bagno, solitamente, viene considerata la stanza più delicata, ma le condizioni del letto lo sono ancora di più. L’idea di sdraiarsi tra coperte sporche e lenzuoli maleodoranti farebbe inorridire chiunque. Dopo aver varcato la soglia, ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare per assicurarsi che tutto sia in regola. Ecco che cosa fare.

Il letto nella camera dell’hotel, non trascurare mai questo aspetto: 4 consigli che possono salvarti

Gli hotel migliori sono caratterizzati da una pulizia impeccabile. Tutto deve essere in regola per garantire il massimo comfort ai clienti. Il letto rappresenta il cuore della stanza e non deve riservare brutte sorprese. Purtroppo, come l’esperienza insegna, le cose non vanno sempre come dovrebbero.

Le accortezze non sono mai troppe, soprattutto quando basta così poco per accertarsi della situazione. Queste quattro azioni sono davvero in grado di fare la differenza. Andrebbero effettuate subito dopo essere entrati all’interno della camera e in assoluta tranquillità. Farsi prendere dal panico, infatti, non serve a niente.

Ecco di quali si sta parlando:

Osservare l’aspetto generale : un rapido sguardo al letto può svelare già tante cose. Il modo in cui è rifatto e la posizione delle coperte sono segnali importanti. Non svelano tutto, ma rappresentano un ottimo punto di partenza

: un rapido sguardo al letto può svelare già tante cose. Il modo in cui è rifatto e la posizione delle coperte sono segnali importanti. Non svelano tutto, ma rappresentano un ottimo punto di partenza Ispezionare le federe e le coperte : non ci devono essere macchie, polvere o altri residui. È importante che le federe siano fresche e ben stese

: non ci devono essere macchie, polvere o altri residui. È importante che le federe siano fresche e ben stese Scostare le lenzuola : un lenzuolo che presenta macchie, capelli e briciole vuol dire che non è stato cambiato, ma solo rimboccato. È preferibile non usarlo per dormire

: un lenzuolo che presenta macchie, capelli e briciole vuol dire che non è stato cambiato, ma solo rimboccato. È preferibile non usarlo per dormire Verificare l’odore: la stoffa lavata sprigiona un evidente profumo di pulito. Si tratta di un aroma inconfondibile, che in una stanza d’hotel appena sistemata non può assolutamente mancare. In caso di dubbi, si consiglia di avvicinare il naso ai tessuti, così da essere assolutamente sicuri

Si consiglia di segnalare ogni irregolarità. Purtroppo, in questi casi, non è detto che si riuscirà ad avere la meglio, ma difficilmente qualcuno negherà un cambio di lenzuola e coperte.