Né aceto e nemmeno bicarbonato: per rendere la doccia a prova di calcare è questo il rimedio naturale da provare – viagginews.com

Il bagno è in assoluto la stanza di casa che più di ogni altra combatte tutti i giorni contro il calcare, soprattutto in doccia.

Prima di tutto può diventare antiestetico ogni qualvolta apriamo il rubinetto dell’acqua e difficile da eliminare: non basta infatti lavare con un normale prodotto detergente per liberarsi degli aloni bianchi lasciati dal calcare.

Per pulire il bagno a dovere, le nostre nonne consigliavano l’uso dell’aceto. La sua efficacia nell’eliminare le tracce di calcare dalle superfici è confermata ma anche se è un perfetto prodotto naturale, in combinazione con l’acqua rilascia sostanze altamente tossiche che finiscono nelle acque di scarico e vanno ad inquinare i corsi d’acqua. Esistono però rimedi naturali alternativi all’aceto, meno inquinanti.

Anche il bicarbonato di sodio viene spesso consigliato come rimedio anticalcare, ma come più volte precisato anche dai chimici, non riesce a rimuovere il calcare né da solo, né utilizzato in combinazione con aceto o succo di limone.

Come pulire veramente a fondo il calcare in doccia e nel bagno

Nonostante le ricette della nonna siano efficaci contro lo sporco, da sole non bastano per eliminare definitivamente e senza conseguenze per l’ambiente, le macchie di calcare.

L’acido citrico è sicuramente il rimedio anticalcare più efficace che non crea problemi per l’ambiente e che può aiutarci nella pulizia della doccia. Dobbiamo scioglierne 150 grammi in un litro di acqua distillata e vaporizzare la soluzione ottenuta sulle superfici che vogliamo liberare dal calcare. Poi lasciamo agire qualche minuto in modo da sciogliere le incrostazioni calcaree per poi passare un panno in microfibra per togliere le tracce di sporco. Meglio evitare anche in questo caso di utilizzare la soluzione sui rubinetti o sulle parti in marmo, che potrebbero rovinarsi per effetto della soluzione acida: in questo caso, meglio vaporizzare il tutto su un panno in microfibra e utilizzarlo per la pulizia.

In ogni caso, come per tutte le cose, prevenire è meglio che curare. Per evitare la formazione di accumuli eccessivi di calcare all’interno del vano doccia o sulla rubinetteria, sarebbe meglio non dare all’acqua il tempo di depositare il proprio carico di minerali sulle superfici: subito dopo aver fatto la doccia, sciacquiamo piastrelle e rubinetteria con acqua corrente e asciughiamo con cura ogni parte. In questo modo impediremo al calcare di accumularsi.

Se vogliamo una soluzione che assicuri una resa migliore, possiamo investire nell’acquisto di un addolcitore d’acqua: in questo modo l’acqua sarà molto meno dura e carica di calcare e il problema nel vano doccia sarà praticamente risolto.