5 luoghi da visitare in Italia in autunno: luoghi magici per vivere un’esperienza unica, anzi, quasi magica – viagginews.com

L’estate è ormai alle spalle e fra poco l’autunno entrerà dolcemente nelle nostre vite. Una stagione particolare, affascinante.

Se ami particolarmente l’autunno, devi sapere che ci sono luoghi in Italia che danno il meglio di sé proprio nella stagione delle foglie che iniziano a cadere. Colori caldi e temperature piacevoli, l’autunno vuole regalarti un benvenuto particolare.

Ci sono posti che andrebbero visitati soprattutto in autunno, perché sanno regalare momenti e paesaggi d’incanto. Lontano dalla massa e dal sole che ti soffoca con la sua afa. Iniziamo il nostro viaggio con il nord Italia. Siamo in Alto Adige, Qui nella Val di Funes troverete una preziosa meta autunnale tra le maestose Dolomiti. Durante questa stagione, la valle si trasforma in una sorta di quadro con colori spettacolari. I boschi si tingono di tonalità dorate e rosse, creando un’atmosfera magica che cattura l’immaginazione dei visitatori. Il Parco Naturale Puez-Odle offre una serie di sentieri che permettono di esplorare a fondo la zona. La Val di Funes non è solo bellezza naturale. È anche una regione ricca di cultura e storia, con chiese storiche come la Chiesa di Santa Maddalena che aggiungono un tocco di autenticità.

Dopo una giornata all’aria aperta, i ristoranti locali offrono la possibilità di assaporare la cucina dell’Alto Adige con specialità come lo speck o i canederli, gnocchi di pane. Spostiamoci nel cuore dell’Italia, con le Foreste Casentinesi. Situate tra l’Emilia-Romagna e la Toscana, sono una riserva naturale di grande bellezza. In autunno, le si trasformano in un vero spettacolo di colori, con foglie che sfoggiano tonalità di arancione e rosso, illuminando il paesaggio. Gli amanti della natura troveranno in questa zona una serie di sentieri escursionistici e una ricca diversità di flora e fauna.

I luoghi da visitare in autunno: venite con noi

L’Emilia-Romagna è una terra che esprime il suo massimo splendore in autunno. Se sei alla ricerca di un cammino in questa regione ti suggeriamo di scegliere la Via degli Dei o il Cammino dell’Unione.

Spostiamoci in Puglia, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, una delle più ampie e affascinanti foreste di faggi d’Europa. Durante l’autunno, questa foresta si trasforma in un autentico spettacolo di colori. Andiamo ora nelle Marche, ad Elcito, incantevole borgo situato tra le maestose montagne. Questo borgo antico si caratterizza per il suo autentico fascino e un paesaggio mozzafiato che si trasforma in autunno. L’esplosione di colori caldi delle foglie dei boschi circostanti crea uno scenario affascinante, facendo sembrare Elcito un luogo uscito da una fiaba. Durante questa stagione, la vicina faggeta di Canfaito diventa una tappa obbligata per gli amanti dell’autunno, un tesoro naturale delle Marche e uno dei più grandi boschi di faggi dell’intera Italia.

Chiudiamo con il Piemonte e il territorio delle Langhe famoso per i suoi vigneti, i paesaggi collinari e la cucina deliziosa. Durante l’autunno, le vigne si trasformano in un mare di colori dorati, creando uno spettacolo mozzafiato. Questa è la stagione delle vendemmie, il momento perfetto per partecipare a degustazioni di vino e visite ai vigneti. Le Langhe sono anche note per i loro formaggi prelibati, come il formaggio di Langhe e il tartufo bianco, che possono essere gustati in ristoranti tradizionali. Oltre alla gastronomia, la regione offre splendide cittadine medievali, come Alba e Barolo.