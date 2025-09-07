Il bancomat non funziona più, ecco la causa a cui non pensi: come pagare se non hai i contanti – Viagginews.com

Ritrovarsi con il bancomat che non funziona più può essere un intoppo non da poco, spesso la causa è una delle più impensabili, ecco cosa fare.

L’utilizzo dei contanti si è ridotto notevolmente nell’ultimo periodo, soprattutto perché per motivi di sicurezza si preferisce non portare con sé tante banconote, che finiscono per essere utilizzate soprattutto per acquisti di piccolo taglio, quali giornali e caffé. Si evita così di correre allo sportello per prelevare una somma da tenere nel portafogli, ben sapendo di avere sempre con sé il bancomat, facile da utilizzare anche per i meno esperti e ideale se si ha una spesa imprevista da pagare.

Nonostante sia ormai diventato diffusissimo, può capitare di essere in un negozio e di ritrovarsi con la tessera che non funziona più rendendo così impossibile saldare il conto. Questo può generare un forte disagio, non solo perché crea coda in un punto vendita, ma soprattutto perché non si sa la ragione del malfunzionamento e si potrebbe non avere modo di rimediare nell’arco di pochi minti se non si aveva pensato a questo possibile inconveniente. Non è detto però che all’origine del problema ci sia quello a cui tutti o quasi pensano.

Perché il bancomat non funziona più? Ecco la causa inaspettata e come risolvere

In genere quando si tenta di pagare in un negozio e ci si rende conto che il bancomat non funziona si pensa che questo sia dovuto a un problema dell’attività, che potrebbe avere il pos guasto. A quel punto si decide di fare un altro tentativo, ma non è detto che anche questo vada a buon fine, per questo si può ipotizzare una causa che può generare imbarazzo, ovvero non avere sufficiente denaro sul conto corrente. E se la reale causa fosse un’altra?

A volte questo può avvenire per una causa rara, ma tutt’altro che impossibile, ovvero la smagnetizzazione della tessera, situazione che renderà impossibile utilizzarlo un’altra volta. Tutto questo accade quando la banda magnetica non risponde più, per questo è praticamente inevitabile buttare quella tessera e rivolgersi in banca per averne una nuova.

È però possibile fare una serie di accertamenti per capire se questa sia davvero la motivazione reale. È consigliabile provare innanzitutto in altri sportelli POS o esercizi commerciali così da capire se la situazione persista, in questi casi potrebbero comparire avvisi come “Carta non riconosciuta” o “Carta non valida”. Spesso si potrebbe però non riuscire a inserirla nella fessura predisposta, questo rende quasi probabile ipotizzare che il bancomat non sia più valido.

La smagnetizzazione può essere effetto del contatto con dispositivi elettronici, calamite o altre carte, alcuni presenti anche nei negozi, per questo è sempre bene controllare dove la si posiziona. In altri casi, invece, è l’usura a portare a tutto questo, anche prima della sua naturale scadenza. Come risolvere? Niente paura, se non si hanno i contanti nel portafoglio non è detto sia impossibile pagare, se si è in possesso di una carta moderna è probabile che questa sia dotata di chip e tecnologia contactless, grazie a cui può essere comunque possibile portare a termine la transazione. Se non si sa se la propria carta ha questa caratteristica bisogna controllare se sulla superficie è presente il simbolo simile a quello del Wi-Fi, se è così basta avvicinarla al POS per procedere, senza inserire alcun codice.

In alternativa, chi ha abilitato l’home banking può sfruttare l’app della propria banca che in genere tutti hanno sul proprio smartphon e selezionare l’opzione “Prelievo SOS” o equivalente e digitare l’importo. A quel punto si riceverà un codice temporaneo o un QR del bancomat per poi inserire il codice nello sportello ATM per completare l’operazione. In alternativa, si possono sfruttare servizi come Google Pay, Apple Wallet e omologhi che permettono di digitalizzare la carta e avere così a disposizione sempre una sua versione virtuale.