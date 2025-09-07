Colazione in hotel, se la porti via rischi grosso: stai commettendo un reato senza saperlo – viagginews.com

Molte persone portano via la colazione dagli hotel. Non ritengono di fare nulla di male ma le cose stanno in modo decisamente diverso.

Una delle cose più belle dei soggiorni in hotel è la colazione. Non c’è niente di più bello di alzarsi la mattina, sedersi al tavolo e banchettare con prelibatezze di tutti i tipi. Molte persone, dopo essersi riempite i piatti per bene, decidono di incartare l’eccesso e di riporlo nella borsa.

L’obiettivo è quello di conservare qualcosa per lo spuntino di metà mattina e del pranzo. Nessuno si pone molte domande sulla questione. Nell’immaginario comune, si tratta di una situazione condivisa e abbastanza comune. In realtà, la Legge la pensa in modo diverso. Si possono avere addirittura delle conseguenze penali.

Portare via la colazione dall’hotel, ecco che cosa si rischia: lo fanno tutti ma non si potrebbe

È difficile resistere alle colazioni servite dagli hotel. Sono deliziose e la scelta è immensa. Ci sono cornetti, bevande, tramezzini, dolci di tutti i tipi e frutta. Le persone sono convinte di potersi servire del cibo a proprio piacimento. Non trovano sbagliato portarlo fuori dalla struttura, magari per consumarlo in un secondo momento e per evitare di spendere altri soldi per mangiare.

Purtroppo, la situazione è più complicata di così. Dal punto di vista legale, infatti, si tratta di un reato vero e proprio. L’avvocato Giuseppe Di Palo è stato piuttosto chiaro, dando una panoramica precisa e completa. L’articolo 624 del Codice Penale affronta proprio tale questione: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516″.

Questo significa che il cibo deve essere necessariamente consumato all’interno dell’hotel, negli spazi adibiti allo scopo. Non può essere nascosto e portato altrove perché si commette il reato di furto. I gestori non denunciano quasi mai la cosa. Preferiscono chiudere un occhio ed evitare di dare importanza a tali eventi. In teoria, però, la Legge è dalla loro parte e avrebbero tutto il diritto di contattare le forze dell’ordine.

Per arginare questo problema, è sufficiente chiedere. Molti gestori, infatti, offrono anche una colazione d’asporto oppure distribuiscono degli appositi contenitori per la conservazione del cibo. È necessario leggere con attenzione il regolamento e parlare direttamente con lo staff. Così facendo, non si andrà incontro a conseguenze inaspettate e si potrà godere di ogni momento della vacanza.