Non puoi fare a meno dell’adrenalina? Qui trovi le montagne russe più alte d’Europa: il divertimento è garantito – viagginews.com

Gli amanti dell’adrenalina non possono assolutamente lasciarsi sfuggire questa occasione. Queste, infatti, sono le montagne russe più alte d’Europa.

Ci sono persone che non riescono a fare a meno di un po’ di adrenalina. La cercano continuamente e amano vivere esperienze ‘forti’, in grado di lasciare il segno. Le montagne russe, da questo punto di vista, rappresentano la soluzione perfetta.

Sono divertenti, fanno salire il cuore in gola e mettono alla prova il proprio coraggio. In Italia, ci sono diversi parchi con attrazioni degne di questo nome. Se si desidera sperimentare davvero il brivido, tuttavia, bisogna recarsi in una particolare meta. Qui, ci sono le montagne russe più alte d’Europa. Sarà impossibile restare delusi.

Montagne russe che passione, qui trovi le più alte d’Europa: non riuscirai a smettere di urlare

Ci sono persone che non salirebbero sulle montagne russe neanche per tutti i soldi del mondo. Altre, invece, sono costantemente alla ricerca di nuove emozioni. Non si accontentano di trascorrere una giornata tranquilla all’interno di un parco di divertimenti, ma vogliono sperimentare qualcosa di intenso. Le montagne russe sono particolarmente adatte allo scopo.

Le discese improvvise, i giri della morte e l’imprevedibilità sarebbero in grado di far urlare chiunque. Nonostante le gambe tremanti e gli occhi che bruciano, alcuni individui non riescono proprio a privarsi di questo sorprendente piacere. Forse, in pochi lo sanno ma in Spagna ci sono le montagne russe più alte d’Europa.

Si trovano nel comune di Salou, in provincia di Tarragona, all’interno di un parco chiamato ‘Ferrari Land’. L’attrazione ‘Red Force’ è alta ben 112 metri e promette una corsa senza limiti. È fruibile dal 2017 e, nel giro di pochissimo tempo, si è trasformata in un obiettivo irrinunciabile per i turisti. È in grado di raggiungere una velocità di 189 Km/h in soli 5 secondi e di offrire una vista stupenda sulle colline, con il mare azzurro in lontananza.

Questo gigante d’acciaio presenta trenini rossi fiammanti, sul modello della Ferrari. Ciò rende il momento ancora più suggestivo. La cura per i dettagli è straordinaria perché consente di immergersi completamente nel tema dell’attrazione. Si consiglia anche di visitare il resto del parco, dove sarà possibile trovare tante altre sorprese.

Sul sito ufficiale del parco, sono presenti tante informazioni utili. È possibile anche acquistare i biglietti online e farsi un’idea precisa dei punti di ristoro presenti. Questo parco di divertimenti lascerà un ricordo indelebile nel cuore di tutti i suoi visitatori.