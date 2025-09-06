Meteo prossima settimana, preparate i condizionatori: sarà caldo record – viagginews.com

Secondo quanto rivelato dalle mappe sinottiche, il meteo della prossima settimana sarà fortemente condizionato dall’anticiclone africano e le temperature saranno abbondantemente sopra le medie stagionali con punte fino a 38°C.

Come anticipato qualche giorno fa, il primo weekend di settembre si segnala per l’arrivo (l’ennesimo) dell’anticiclone sub-sahariano e dunque per il ritorno della “fiammata africana”. L’arrivo di correnti calde dal Nord dell’Africa avrà due effetti ovvero la cancellazione dell’instabilità e l’innalzamento delle temperature oltre le medie stagionali su tutto il territorio nazionale.

I primi effetti concreti di questo ritorno li avvertiremo nelle prossime ore, con l’innalzamento delle temperature al Sud Italia, dove le medie verranno superate di poco. Nella giornata di domenica la situazione dovrebbe rimanere stabile un po’ da per tutto, con la possibilità che anche l’Emilia Romagna si aggiunga al novero delle regioni in cui la temperatura massima è superiore al normale.

Questo prime anomalie positive sono solo l’antipasto di un periodo di caldo intenso che comincerà a partire dalla giornata di lunedì 8 settembre. Il quadro attuale suggerisce che questa situazione di stabilità climatica sarà stabile per tutta la settimana e che potrebbe addirittura protrarsi fino al 22 di settembre.

Ciò non significa che non possano esserci zone colpite da rovesci temporaleschi, ma che questi fenomeni atmosferici avversi saranno di breve durata e scarsa entità, incapaci dunque di invertire la tendenza e portare ad una vera e propria svolta climatica.

Temperature fuori norma: dove si toccheranno addirittura i 38°C

A partire dalle prime ore di lunedì 8 settembre assisteremo ad un rinforzo dell’anticiclone sub-sahariano e ad un aumento della pressione atmosferica che si tradurrà inevitabilmente in un aumento delle temperature. Il picco massimo di calore dovrebbe essere registrato in Sardegna dove la massima toccherà i 37°-38°C.

Parliamo chiaramente di temperature anomale (in questo caso non solo per il periodo, ma in generale anche per l’estate), anomalie positive che si registreranno anche su tutte le regioni del Sud Italia, dove i valori termici (compresi tra i 34° ed i 35°) saranno ovunque al di sopra delle medie stagionali.

La giornata sarà bollente anche martedì, dove si toccheranno nuovamente i 38°C in Sardegna e si arriverà fino ai 37° in Sicilia. Molto caldo anche altrove, con massime da 34°C di media in tutto il Sud e 33°C nelle regioni centrali. Ancora in media ma comunque in aumento le temperature al Nord, dove si scollina fino ai 31°C nel Nordest (ancora sotto i 30° nel Nordovest).

Mercoledì ci sarà un lieve calo delle temperature sulle Isole Maggiori (in Sardegna si tornerà sulle medie stagionali), mentre aumenteranno quelle delle regioni del Sud peninsulari: 36°C in Calabria, 37°C in Puglia, tra i 32°ed i 34°altrove. Caldo fuori stagione anche al Centro e al Nord con picchi di caldo in Toscana (33°C), Emilia (31°C), Piemonte e Lombardia (31°C).

Ancora presto per dare con certezza le temperature che si presenteranno nella seconda parte della settimana, la speranza è che ci possa essere una graduale diminuzione.