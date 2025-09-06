Appassionato di calcio? Puoi vincere la Serie A grazie a Iliad: come partecipare al concorso

Seguire la propria squadra del cuore allo stadio è bellissimo, ma anche decisamente esoso: grazie ad Iliad lo potrai fare gratuitamente.

La stagione calcistica di Serie A 2025/2026 è appena iniziata ed è già andata in pausa per via degli impegni delle nazionali, uno stop che permetterà ai tifosi di tutta Italia di concludere le proprie vacanze (c’è chi preferisce partire nelle prime settimane di settembre) senza il timore di perdersi gli incontri della propria squadra del cuore.

Di sicuro i tifosi più appassionati avranno già acquistato l’abbonamento allo stadio e i più sfegatati avranno già a disposizione un abbonamento a DAZN o Sky per seguire anche le partite in trasferta, c’è però chi non ha la disponibilità economica per seguire sempre i match e sceglie di acquistare singoli biglietti per quelle partite che valgono per importanza storica o di classifica un’intera stagione.

Acquistare i biglietti singoli non sempre conviene, soprattutto se si tratta di partite di cartello e big match per i quali spesso i tagliandi rimanenti sono in zona dello stadio più esose e possono addirittura aumentare di prezzo in base all’andamento della stagione. Ma se ci fosse un modo per partecipare a questi eventi sportivi senza spendere un euro?

Come vincere la Serie A grazie a Iliad: basta solo essere clienti

Esattamente come l’anno scorso, anche quest’anno i clienti Iliad che hanno una tariffa telefonica mobile o che hanno sottoscritto un contratto fibra per la loro abitazione con Iliad potranno partecipare al concorso “Vinci il calcio con Iliad”. Il gestore telefonico francese è infatti partner della Lega Calcio Seria A ed ha rinnovato l’interessante iniziativa.

Chiunque scelga di partecipare ha la possibilità di vincere due biglietti per l’hospitality VIP dello stadio per un match di Serie A, la finale di Coppa Italia o quella di Supercoppa Italiana. Come detto i requisiti sono un piano tariffario mobile da almeno 9.99 euro al mese o un contratto Fibra per casa.

Per partecipare basterà iscriversi al concorso e sperare di essere estratti tra i vari clienti del gestore telefonico. La possibilità di vincere biglietti per le partite di Serie A e per la finale di Supercoppa Italiana sarà per tutti coloro che effettueranno l’iscrizione al concorso entro il 31 ottobre 2025, mentre per chi lo farà tra l’1 gennaio e il 31 marzo 2025 ci saranno a disposizione i biglietti per la finale di Coppa Italia.