Con la torta alle pesche e amaretto di Benedetta Parodi farete un figurone: non ne rimarrà nemmeno una fetta!

Con le ultime pesche di stagione si può preparare la torta di Benedetta Parodi. Una prelibatezza che stupirà gli ospiti.

Per la cena di fine estate con gli amici o in famiglia potete preparare la torta alle pesche e amaretto di Benedetta Parodi. Se non trovate le pesche al mercato potete optare per le pesche sciroppate come ha fatto la conduttrice chef nella sua ricetta presentata su Facebook nel suo canale ufficiale.

La frutta estiva è incredibilmente buona oltre che salutare. Pesche, albicocche, meloni, anguria, fragole, susine, fichi prugne sono tutte buonissime sia da mangiare da sole che unite tutte insieme in una saporita macedonia. Non solo, si possono preparare molti dolci con queste bontà ma anche ricette salate super gustose come la focaccia di fichi e prosciutto.

Quando l’estate sta finendo è possibile avvertire della nostalgia nell’aria perché bisognerà aspettare un anno per mangiare nuovamente la frutta preferita. Se amate le pesche, però, non dovete disperare. Usando quelle sciroppate si potrà risentire il sapore che tanto piace nella una torta rovesciata con amaretti suggerita da Benedetta Parodi. Buonissima e non troppo complicata da preparare.

La torta rovesciata con pesche e amaretti di Benedetta Parodi

La torta alle pesche è perfetta come merenda, colazione o fine pasto. Farà felici i propri ospiti e sarà molto gradita anche dai bambini grazie al sapore dolce e gustoso. Come detto la ricetta proposta da Benedetta Parodi prevede l’utilizzo delle pesche sciroppate.

INGREDIENTI

100 grammi di zucchero

200 grammi di burro

tre uova

250 grammi di farina già lievitata

50 grammi di amaretti

100 ml del succo dello sciroppo delle pesche

pesche sciroppate

sale

zucchero di canna

PREPARAZIONE

In una capiente ciotola mettete il burro e lo zucchero e con una frusta a mano o elettrica create una crema. Aggiungete le uova e girate con la frusta per amalgamare gli ingredienti. In un mixer/frullatore mettere gli amaretti fino ad avere una polvere. Unite gli amaretti alla farina e aggiungete alla crema il composto. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. In un dosatore mettete il succo delle pesche e aggiungetelo a filo agli altri ingredienti mentre continuate a girare il tutto con la frusta. Ungete la base della teglia a cerniera ricoperta con carta da forno con un poco di burro. Prendete lo zucchero di canna e ricoprire la base. Prendete le pesche sciroppate e ricoprite la base. Aggiungete il composto e stendetelo a copertura.

La teglia va informata a 180° per 30 minuti circa. Una volta pronta rovesciatela e lasciatela raffreddare prima di mangiarla.