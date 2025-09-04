Ultimo weekend di vacanze? Scopri le 8 capitali da poter raggiungere in treno senza spendere troppo – Viagginews.com

Hai ancora a disposizione gli ultimi giorni di vacanze? Vola verso le 8 capitali da poter raggiungere in treno in modo low cost.

La fine di agosto e l’arrivo del mese di settembre, coincide universalmente con l’inizio del nuovo periodo lavorativo e con il sopraggiungere dei tanto temuti impegni. Per molti, tuttavia, i primi giorni di settembre riservano ancora alcuni piacevoli momenti di vacanza da godersi prima del definitivo rientro in ufficio.

Questi ultimi weekend settembrini, oltre ad essere caratterizzati da una quiete maggiore, si presentano come il momento ideale per rilassarsi presso le mete balneari preferite o le località desiderate. Settembre, difatti, è comunemente riconosciuto come il mese migliore per viaggiare e sfruttare la bassa stagione.

Le tariffe della bassa stagione, inoltre, si presentano sempre inferiori rispetto ai normali costi del periodo di maggior afflusso turistico. In questi ultimi weekend di settembre, viaggiare e scoprire nuove mete e località in tutta Europa, può rivelarsi un’esperienza gratificante e accessibile anche a chi vuole spendere poco.

Sfrutta l’ultimo weekend di vacanza in modo low cost

Viaggiare in maniera low cost è possibile, sopratutto durante l’ultimo weekend di vacanza. Per farlo, basterà rivolgersi al mezzo più ecologico per eccellenza, nonché più economico: il treno. Per chi vuole scoprire le grandi capitali europee, il treno rappresenta una valida alternativa al più utilizzato aereo, spesso più inquinante e stressante. Viaggiare in treno non è solo comodo e sostenibile, ma si sta confermando come il modo privilegiato per scoprire l’Europa e le sue città d’arte.

Tra le capitali europee visitabili in treno, spicca senza dubbio la magica Praga, una delle città più affascinanti del vecchio continente, dove poter vivere un soggiorno indimenticabile. Segue anche Marsiglia, città portuale dinamica e multiculturale, dove gustare dell’ottima cucina. Nella lista non possono mancare, ovviamente, Parigi, Budapest e Madrid, capitali ricche di storia, di cultura e di arte in ogni angolo di strada. Qui è possibile immergersi nell’atmosfera più autentica dell’Europa.

Nella lista non possono mancare anche le celebri Amsterdam, Siviglia, Berlino e Barcellona, città dal fascino accattivante, ricche di storia e di attrazioni da poter visitare in compagnia di amici e famiglia. Raggiungerle da ogni parte d’Italia con il treno, oltre ad essere veloce e comodo, risulterà una scelta conveniente e adatta ad ogni tasca.