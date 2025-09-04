Tutti stanno impazzendo per questa ricetta salva-cena: con i corn flakes prepari un piatto sfizioso ed economico!

Pochi gesti e questa ricetta salva-cena con i corn flakes fa felici tutti grandi, piccini e sportivi!

Mangiare con gusto non è qualcosa che molti attenzionano più. La maggior parte si ciba per compiere il pasto, dimenticando che nutrirsi con consapevolezza, è fonte di benessere fisico e mentale. Con questa ricetta salva-cena non solo si realizza un piatto veloce che letteralmente “salva” quando non si sa cosa preparare, ma è soprattutto economico, gustoso e facilissimo da realizzare. I corn-flakes diventano grandi alleati quando non si sa cosa preparare!

È chiaro che i Corn-flakes fanno parte di quegli alimenti che sono amati o odiati, non ci sono vie di mezzo. C’è chi ama il gusto semplice senza zuccheri aggiunti, ma anche chi non ne può fare a meno perché li ha a colazione per via della dieta trascritta al nutrizionista. Il punto è che questo prodotto semplice e croccante, potrebbe essere impiegato in una maniera alternativa.

Si tratta di una ricetta salva-cena pratica, così semplice che anche i meno preparati in cucina, possono porla in essere. Non serve impazzire cercando chissà quali ingredienti, ma imparare una tecnica sorprendente.

Ricetta salva-cena, ingredienti e procedura a prova di pasticcione

La ricetta salva-cena è davvero semplice, in parte sconvolge perché il pensiero di utilizzare un prodotto come i corn-flakes che di norma servono per la colazione, per un secondo piatto gustoso, lascia senza parole. Molti entrano in crisi perché dicono di averla già provata e che non sia riuscita, il problema? Non conoscono la procedura giusta e il trucco perfetto!

Chi non ha mai preparato i mezzaluna di cornflakes? Una volta mangiati, non se ne potrà più farne a meno! Basta prendere una bella manciata di fiocchi e tritarli grossolanamente. Attenzione, non devono diventare polvere, poiché bisogna fare in modo che risultino compatti in maniera tale da essere la copertura degli hamburger di pollo farciti.

Infatti, bisogna stendere una quantità abbastanza consistente di corn-flakes sul piano da cucina, si va ad occhio, e sopra si stende l’hamburger di pollo di circa 100 g, ma vanno bene anche quelli di manzo. Lo stesso va steso leggermente, senza appiattirlo troppo, e poi lo si farcisce con prosciutto e una fetta di provola, va bene anche il Galbanino semplice. Una spolverata di pepe, e i chiude a mezzaluna.

Una volta compiuta questa mossa, lo si impana per bene anche sull’altro fronte con i fiocchi, si fa un giro d’olio, e si mette in friggitrice ad aria a 170° per una ventina di minuti. Il segreto? Lasciarli riposare qualche minuto dopo la cottura senza aprire, provare per assaporarne la bontà!