Previsioni meteo weekend: l’anticiclone si rinforza, ci sarà da sudare – viagginews.com

Le previsioni meteo riguardanti il primo weekend del mese di settembre indicano che ci sarà un’ennesima svolta meteorologica a causa del ritorno dell’anticiclone africano alle nostre latitudini.

Dal punto di vista meteo questo inizio settembre non si può certo definire noioso, in una sola settimana abbiamo assistito all’ingresso di correnti artiche che hanno portato a 48 ore di maltempo (principalmente al Nord e solo in parte al Centro-Sud), per poi riaccogliere la stabilità atmosferica già a partire dalla giornata di oggi, giovedì 4 settembre.

A favorire il ritorno del bel tempo e della stabilità atmosferica è stata l’influenza dell’anticiclone delle Azzorre che in queste ore ha preso posto su tutto il Mediterraneo e portato ad un’innalzamento delle temperature su tutto lo Stivale, con punte massime da segnalare al Sud Italia e sulle Isole Maggiori (in Sardegna si arriva anche a 35°C).

Durante il weekend che ci accingiamo a vivere ci sarà l’ennesima svolta, ma non si tratta di un ritorno del maltempo (c’è la possibilità di piogge sulle Alpi nella giornata di sabato), bensì di un rinforzo del bel tempo e di un aumento delle temperature dovuto ad un cambio della guardia tra gli anticicloni.

A partire dal pomeriggio di venerdì 5 settembre infatti, l’anticiclone delle Azzorre lascerà gradualmente il posto a quello sub-sahariano, con un conseguente arrivo di un’ondata di caldo più intensa di quella che arriva in queste ore e caratterizzerà gran parte dei prossimi due giorni.

Torna l’anticiclone africano: che temperatura ci sarà sull’Italia nel weekend

Data la situazione, il weekend sarà caratterizzato da giornate tendenzialmente soleggiate, clima stabile e perfetto per organizzare una gita al mare. Sin dalla mattina le temperature saranno alte e toccheranno i massimi livelli nel primo pomeriggio, quando al Nord si attesteranno sui 30°C e al Centro Sud toccheranno e in alcuni casi supereranno i 32°C.

Cosa bisogna attenderci nei giorni seguenti al weekend? I modelli suggeriscono che l’anticiclone africano è giunto per rimanere e dunque che questo clima soleggiato e caldo potrebbe proseguire almeno fino alla metà di settembre. Se non ci dovessero essere cambi repentini come quelli visti nei giorni scorsi, dunque, tutta la prossima settimana sarà caratterizzata da clima stabile.

Va sottolineato però che ci troviamo in una fase di transizione tra l’estate e l’autunno e dunque che c’è una probabilità decisamente più alta che si verifichino cambi di scenario improvvisi. Non è possibile dunque escludere che sole e caldo vengano interrotti – anche se solo per 24-48 ore – nel corso della prossima settimana o del weekend successivo.

Ciò che sembra più probabile escludere sin da ora è che possa arrivare una fase di maltempo duratura, i modelli non suggeriscono svolte così radicali, dunque con ogni probabilità settembre sarà caratterizzato da un clima tipicamente estivo per quasi tutta la sua durata.