L’oasi di pace con acque cristallina lontano da spiagge affollate e caos: qui puoi goderti gli ultimi giorni d’estate

Piscina naturali incastonate in boschi silenziosi che regalano quiete e pace. Luoghi così incontaminati sa sembrare fiabeschi. E sono in Italia.

Sardegna terra di bellezze e non soltanto quando si parla di costa, acque cristalline e spiagge da sogno. Anche l’entroterra sa regalare piccoli angoli di paradiso, luoghi che sembrano essere usciti da un racconto fatato e che invece sono “semplicemente” angoli di natura incontaminata dov’è impossibile non restare incantati.

Chi è ancora in vacanza e magari si trova in Sardegna, o magari chi sta già pensando alla prossima fuga, e sta cercando qualcosa di diverso dalle “solite” spiagge della pur bellissima costa sarda, allora non può non dare una possibilità all’entroterra dell’Ogliastra, dove si trovano piccole oasi naturali, piscine scolpite dal tempo in cui è possibile rigenerarsi e trascorrere momenti di puro contatto con la natura.

Ogliastra, le piscine naturali che incantano

Poco conosciute ma caratterizzate da acque color smeraldo e da una vegetazione che crea il rifugio perfetto, le piscine naturali dell’Ogliastra sono un’opera naturalistica che incanta la primo sguardo.

Nella parte sud-orientale dell’isola, a non molta distanza dalle spiagge blasonate e conosciute dell’Ogliastra, come Cala Luna e il Golfo di Orosei, si trovano le piscine naturali di Osini. Siamo nell’omonimo agro ed è in questa cornice naturalistica che si trovano due oasi poco conosciute dove fare il bagno è un vero sogno paradisiaco.

Si chiamano “Sa Piscina de’ Efigeddu” e “Su Cardaggiu” e una volta arrivati sul posto non ci si può innamorare del luogo. Circolare e profonda 4 metri la seconda delle piscine citate, qui l’acqua risulta essere particolarmente attraente grazie al colore smeraldo che le regalano le rocce che la modellano. L’acqua scorre costate grazie ad un ruscello che sfocia.

Ed è proprio grazie a questo costante apporto di acqua che Su Cardaggiu non riesce a contenere che si forma la seconda delle due piscine posta nella parte sottostante. Sa Piscina de’ Efigeddu è particolarmente suggestiva al mattino quando i raggi del sole penetrano e riflettono sulla vegetazione che crea un naturale cono di ombra, trasformando l’acqua di un particolare azzurro.

Le piscine sono meta di escursioni che si organizzano prevalentemente con partenza dal comune di Osini di cui fanno parte. Si tratta per lo più di uscite volte a valorizzare luoghi del genere e sono organizzati dalla Pro Loco cittadina.