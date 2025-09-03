L’anticiclone non molla, torna il caldo africano: temperature fino a 38 gradi – viagginews.com

Un inizio settembre imprevedibile, contraddistinto da variazioni continue ed estreme: dopo l’acqua torna il grande caldo e successivamente c’è un’altra sorpresa.

Estate finita, sì? Non è detto del tutto, questo inizio settembre si sta dimostrando più incerto di quanto ci si potesse aspettare e le sorprese nel corso delle prossime settimane potrebbero essere numerose e mai definitive. I primi due giorni del mese che ci traghetta verso l’autunno sono stati caratterizzati da un’improvvisa discesa di correnti fredde dal Nord Europa che hanno portato piogge e un abbassamento cospicuo delle temperature.

Tuttavia questo fenomeno non è stato supportato da un rinforzo ulteriore di correnti fredde e proprio in queste ore si assisterà alla risalita dell’anticiclone delle Azzorre. La massa di aria calda proveniente dall’Oceano Atlantico si abbatterà su tutto il Mediterraneo e colpirà in primo luogo le regioni del Sud Italia (dove le massime si aggireranno tra i 28° ed i 30°) ed in particolare la Sicilia, dove verranno registrate temperature massime fino a 38° nella zone interne del catanese e del siracusano.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, l’azione dell’anticiclone non sarà immediatamente avvertibile al Nord Italia, dove ci saranno residue sacche di maltempo e dove il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, con schiarite estemporanee su varie zone. Ci dobbiamo preparare dunque ad una nuova ondata di caldo africano?

Quale sarà il meteo nel resto della settimana

Il ritorno globale del bel tempo è previsto per la giornata di giovedì 4 settembre. Al Sud e sulle Isole Maggiori continuerà a fare abbastanza caldo ma senza che vengano nuovamente toccati massimi elevati come quelli del giorno precedente, al Nord le residue sacche di maltempo si asciugheranno per fare spazio a bel tempo diffuso e temperature piacevolmente calde.

Per quanto riguarda il weekend, da segnalare il ritorno della pioggia nella zona alpina, dovuto allo scontro tra l’aria calda proveniente dalla Azzorre e quella fredda di provenienza artica. Lo scudo termico impedirà ai fenomeni temporaleschi di scendere sino in pianura, regalando un generale bel tempo sul resto dello Stivale.

Bel tempo e sole caratterizzeranno anche le giornate di sabato e domenica, il clima sarà perfetto per una giornata al mare (l’ultima della stagione estiva?) e per chi ha saggiamente deciso di posticipare le ferie ai primi giorni di settembre per risparmiare sui costi e per risparmiarsi la calca di turisti e vacanzieri che c’è nel mese di agosto.

Per quanto riguarda le temperature del fine settimana, in Sardegna si attesteranno tra i 34° ed i 35°C, valori alti anche nel catanese, nel metapontino e nel tavoliere delle puglie dove le massime saranno comprese tra i 32° ed i 34°C. In rialzo le temperature anche al Nord Italia, ad Ovest le massime saranno comprese tra i 24° ed i 27°C, mentre ad Est tra i 28° e i 30°C.