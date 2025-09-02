Stop allo stress in questi luoghi: concediti un soggiorno nelle terme più low cost d’Europa – Viagginews.com

Vuoi combattere lo stress prima di tornare a lavoro? Regalati un breve soggiorno in queste terme economiche in tutta Europa.

Durante le ultime settimane di agosto, il pensiero di tornare a lavoro, tra impegni quotidiani e file da consegnare, può rivelarsi particolarmente stressante. Nonostante il periodo di ferie, la stanchezza da lavoro può farsi sentire molti giorni prima, rendendo il rientro in ufficio un dramma per molti.

In questi casi, la voglia di prolungare la propria vacanza accomuna molti lavoratori, i quali lamentano la necessità di un tempo maggiore per recuperare le energie dal periodo lavorativo. Oltre alla mancanza di tempo per concedersi una nuova vacanza, le spese extra possono rivelarsi gravose e non del tutto accessibili.

Prolungare le proprie vacanze, quindi, rappresenta una prospettiva irrealizzabile nella maggior parte dei casi. Tuttavia, è possibile ricorrere alla scelta di alcune location low cost ideali per trascorrere ancora qualche giorno in ferie. Localizzate in varie parti d’Europa, questi luoghi sono perfetti per un weekend veloce e nel segno del relax.

Addio allo stress: la lista delle terme low cost più accessibili d’Europa

Per rilassarsi e recuperare le energie, gli impianti termali rappresentano ancora oggi la soluzione più indicata. L’Europa vanta la presenza di numerose località termali in cui ritrovare lo spirito giusto per ricominciare l’anno lavorativo. Tra queste, spiccano senza dubbio le terme di Karlovy Vary vicino Praga, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Con soli 30 euro al giorno, è possibile usufruire delle piscine della struttura, oltre ai numerosi servizi extra.

Nella lista seguono le terme Heviz di Budapest, considerate da molti il sito termale più bello del mondo. Oltre al primato in termini di bellezza, le terme di Heviz presentano un listino prezzi e un rapporto qualità unico al mondo. Non può mancare lo stabilimento di Les Bains de Lavey in Svizzera, dove il biglietto di ingresso supera di poco i 30 euro al giorno. Per chi desidera rimanere entro i confini italiani, invece, le Cascate del Mulino di Saturnia, in Toscana, sono perfette per vivere una giornata all’insegna del relax ed economica.

Nel circuito termale, non possono mancare gli stabilimenti di Abano e Montegrotto Terme, in Veneto, dove una giornata all’interno delle strutture prevede un costo di circa 20 euro. Una volta ottenuto l’accesso, il visitatore potrà usufruire delle piscine interne ed esterne, oltre a tutti gli altri servizi legati alla spa.