Uomini e Donne, seconda registrazione: tra Tina Cipollari e Gemma Galgani volano già stracci

Il 27 agosto una nuova registrazione di Uomini e Donne ha visto protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari: le due sono già ai ferri corti.

Presto Uomini e Donne tornerà a dominare i palinsesti Mediaset e, come da tradizione, Maria De Filippi ha convocato i partecipanti per le riprese delle nuove registrazioni. Siamo già a quota due. Motivo per cui i fan del dating show cominciano a chiedersi quando andrà in onda uno dei programmi di punta del Biscione.

La prima puntata è prevista per lunedì 22 settembre, alle 14.45. Nel frattempo, due storiche rivali hanno ricominciato il tiro a segno, a suon di battute, frecciatine e attacchi diretti. Tina Cipollari e Gemma Galgani sono già ai ferri corti.

Tina e Gemma, è una vecchia storia

Siamo solo alla seconda registrazione e la storica coppia di rivali di Canale 5 è già andata a fuoco. Complice il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: Pasquale. Quest’ultimo ha senso dell’umorismo e ama burlarsi dell’opinionista romana. Ergo: è entrato facilmente nelle grazie della dama torinese. La potenziale coppia è uscita in esterna e il cavaliere ha soprannominato Tina “panzerottina”. Un modo per burlarsi del fisico curvy della pupilla di Maria De Filippi.

Inutili i tentativi della conduttrice di ridurre la caduta di stile a una battuta. Tina ha attaccato duramente la new entry e di conseguenza la stessa Galgani, che ha rivendicato – come accade di consueto – le parole infelici subite dall’opinionista nelle passate edizioni. Ed è solo la seconda registrazione. La prima ha visto la presentazione dei tronisti, mentre nell’appuntamento del 27 agosto, Maria ha accolto alcune coppie uscite insieme dal programma.

È tornata in studio Rosanna, la fiamma estiva di Giuseppe. Mentre Gloria e Guido hanno interrotto definitivamente il loro rapporto. Anche in questo caso, i colpi bassi reciproci da parte dei due ex innamorati non sono mancati. Il medesimo destino ha travolto Cinzia e Antonio. Tre di loro, di nuovo single, hanno deciso di darsi una seconda possibilità negli studi Mediaset di Uomini e Donne.

Diverso è il discorso per Giuseppe. Colui che ha dominato la scena al termine della scorsa edizione del programma ha trovato una nuova dama lontano dalle telecamere. Rosanna quindi è rimasta, mentre lui ha lasciato definitivamente il parterre maschile. Sembra però ci sia qualcun altro pronto a conquistare l’irraggiungibile partecipante siciliana: Federico Mastrostefano. Tronista nel 2009 e ora membro del Trono Over.