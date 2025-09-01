Se stai pensando di trasferirti vai in questi paesi: sono i più sicuri secondo una recente ricerca – viagginews.com

Quante volte ci sarà capitato di pensare che forse era arrivato il momento di lasciare l’Italia. Già, ma per andare dove?

Può succedere, ad un certo punto della vita, di volere lasciare il proprio Paese di nascita. Può succedere da giovane per voglia di avventura o per studiare, e da meno giovani per godersi una vita nuova o sfruttare meglio la propria pensione.

Perché, diciamolo, con il sistema previdenziale italiano da sempre in difficoltà e l’inflazione che corre più veloce degli aumenti di stipendi e pensioni, la voglia di andarsene può anche venire. Il problema è dove andare. Ed è per questo che ogni anno viene stilata una classifica dei paesi più felici e soprattutto sicuri. Perché in Italia anche il problema sicurezza è preoccupante e le strade sono invase da delinquenti spesso impuniti.

Anche quest’anno, l’Islanda conquista il primo posto nella classifica dei Paesi più sicuri al mondo secondo il Global Peace Index 2025. Un primato che detiene senza interruzioni dal 2008 e che si deve a un cocktail di fattori: tasso di criminalità bassissimo, forte coesione sociale, servizi efficienti e totale assenza di un esercito. Non c’è bisogno di fare la guerra in Islanda e già solo questo dovrebbe contribuire a renderlo al miglior Paese al mondo.

Dopo l’Islanda troviamo Irlanda, poi la Nuova Zelanda, Austria e Svizzera. La top 10 è completata da Singapore, Portogallo, Danimarca, Slovenia e Finlandia. Quasi tutti i Paesi sul podio appartengono sono europei segno che il nostro continente resta un punto di riferimento per sicurezza, stabilità e tutela dei cittadini.

I Paesi più sicuri al mondo: l’Italia è indietro

L’Italia è al 33° posto su 163 Paesi analizzati, guadagnando, chissà perché, una posizione rispetto al 2024. Il nostro Paese registra buone performance in termini di sicurezza interna, ma resta penalizzato da fattori come spesa militare crescente, tensioni sociali e bassa fiducia nelle istituzioni.

La ricerca sottolinea inoltre l’aumento della percezione di criminalità nelle grandi città e i timori legati a eventi geopolitici, come i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, che influenzano anche la nostra stabilità.

Se l’Europa domina le prime posizioni, il quadro globale è tutt’altro che rassicurante. Secondo il GPI 2025, la pace mondiale è diminuita per la 13ª volta negli ultimi 17 anni, con un calo medio dello 0,36% rispetto al 2024. Le cause principali sono i 59 conflitti attivi a livello globale, spese militari ai massimi storici e crescente frammentazione geopolitica.

Paesi come Russia, Ucraina, Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Yemen occupano le ultime posizioni, con livelli di violenza e instabilità altissimi. Per chi sta programmando un viaggio o una permanenza stabile fuori dall’Italia Singapore emerge come destinazione sicura in Asia, mentre Nuova Zelanda è ideale per chi cerca natura incontaminata e tranquillità Diverse zone del mondo, invece, restano ad alto rischio, come Medio Oriente e alcune zone dell’Africa subsahariana. Il consiglio degli esperti è sempre lo stesso: verificare gli avvisi ufficiali prima di prenotare, consultando fonti attendibili come il portale della Farnesina “Viaggiare Sicuri”.