Invecchiare bene si può, grazie ai flavonoidi: ecco i cibi che li contengono che devi assolutamente mangiare – Viagginews.com

Invecchiare bene, quindi senza avvertire troppo il peso degli anni che passano, è un sogno che può essere possibile grazie ai flavonoidi, ecco come assumerli.

Il tempo passa per tutti, è inevitabile, dobbiamo certamente accettarlo più o meno passivamente cercando di non avvertire un peso eccessivo da questa situazione, provando quindi a invecchiare bene. Non si tratta di un concetto astratto o di cui parliamo senza sapere cosa significhi esattamente, visto che c’è chi non ritiene compatibile la vecchiaia con qualcosa di positivo, ma in realtà non sarebbe così impossibile da tradurre in realtà.

Del resto, negli ultimi anni la vita si è allungata non poco, al punto tale da riuscire a vedere anche nostri conoscenti che siano centenari quasi, alcuni anche in buona salute, a dimostrazione di come questo desiderio possa essere tradotto in realtà. C’è chi ritiene di poterlo fare soprattutto con una dose di fortuna, ma non è detto, un ruolo importante può essere svolto anche dall’alimentazione, specialmente se tendiamo ad assumere i flavonoidi.

I flavonoidi aiutano a invecchiare bene – Ecco come fare

Si sottolinea spesso come sia importante avere uno stile di vita il più possibile corretto se si vuole stare bene, mettendo in evidenza quanto sia importante anche quello che mangiamo. Questo concetto è stato sottolineato anche da tanti medici, convinti che la vita possa diventare più lunga grazie a un’attenzione maggiore a quello che finisce nel nostro stomaco.

Particolarmente cruciale se si vuole invecchiare bene può essere l’assunzione dei flavoinoidi, nome che forse potremmo avere già sentito, ma senza sapere bene di cosa si tratti. Questi sono composti di origine vegetale, il nome deriva da flavus (ovvero biondo), in riferimento al ruolo di pigmenti vegetali. Ogni cibo ne comprende diversi tipi, per questo non sarebbe così difficile assumerli e approfittare dei vantaggi che possono garantire.

A mettere in evidenza quanto siano utili sono stati diversi studi effettuati in passato, ma oggi confermato da uno studio congiunto di tre atenei, Harvard University, Queen’s University Belfast ed Edith Cowan University, pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition. I ricercatori sono riusciti a dimostrare come questi composti permettano di garantire effetti positivi nel processo di invecchiamento, sia a livello fisico sia mentale.

Pur di arrivare a un dato che potesse essere attendibile rispetto ai risultati del passato, ora si è deciso di coinvolgere nell’analisi un numero elevato di persone, ben 62.743 donne e 23.687 uomini nell’arco di 24 anni. In questo caso le donne con il più alto apporto di flavonoidi nella loro alimentazione presentavano un rischio inferiore del 15% di fragilità, un rischio inferiore del 12% di compromissione della funzionalità fisica e un rischio inferiore del 12% di cattiva salute mentale rispetto a quelle con il più basso apporto.

Non si devono rilevare tanto le differenze a livello di sesso, ma sicuramente chi aveva assunto più flavonoidi riusciva poi a invecchiare bene, come se avesse meno anni rispetto a quelli riportati sulla carta di identità. Insomma, può bastare leggermente modificare la propria dieta per avere una qualità della vita migliore, oltre che più duratura.

Ma quali sarebbero gli alimenti che contengono i flavonoidi? Fortunatamente non è necessario fare grandi sacrifici a tavola per garantirsi questa possibilità. Per assicurarci le tre porzioni di flavonoidi raccomandate basta sapere intanto dove si trovano questi composti bioattivi: tè nero, agrumi, frutti rossi, cioccolata fondente, spinaci, cibi che piacciono quasi a tutti, consumarne in quantità maggiore può essere davvero la scelta giusta.