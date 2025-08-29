Caramelle al cocomero facili e gustose: ricetta veloce a costo 0!

Se assaggi queste caramelle al cocomero diventano un’ossessione: la ricetta è facilissima, ecco come prepararle.

Le si è pensate tutte in termini di leccornie, ma le caramelle al cocomero facili da preparare e gustose nel post-pranzo, sono una chicca da non lasciarsi scappare! Come se non bastasse si tratta di una preparazione a costo 0, poiché parte degli ingredienti che si impiegano provengono direttamente da materiali di scarto dello stesso frutto e non solo. Ecco come prepararle.

Non si parla soltanto di una ricetta dolce e gustosa, ma anche di una valida alternativa quando si tratta di preparare delle ricette sfiziose, ma che non sono costose e non fanno male alla salute. Questo perché per quanto si tratti di caramelle che hanno dalla loro un certo quantitativo di zucchero, e la stessa anguria sia dolciastra di suo, si può personalizzare a proprio piacimento in modo che non faccia male.

Quindi, questa ricetta non è solo buona ed economica, ma mette d’accordo le persone su quanta “dolcezza” si vuole ingerire. Per cui, se si è totalmente ossessionati dalle caramelle gommose del supermercato, gli si può dire addio con questa variante estiva e profumata che darà tantissime soddisfazioni.

La miglior ricetta per le caramelle al cocomero, ecco come fare

Molti non riescono a fare meno di mangiare dolciumi zuccherati, come quelli gommosi che vengono venduti nei supermercati. Che siano alla liquirizia, latte, caffè o caramello, sono tutti prodotti ricchi di conservanti. Invece le caramelle al cocomero fatte in casa non hanno niente di tutto questo: buone, gustose e senza additivi chimici.

Qual è il prodotto da utilizzare? Le bucce! Per prima cosa si tagliano l’anguria a fette in modo da lavorarla meglio, e si preleva la parte finale, quella “bianca” che molti escludono a prescindere. Ecco per trattarla, bisogna eliminare la parte verde esterna, magari aiutandosi con un pelapatate, e conservare quanto rimasto, tagliando a tocchetti.

Segue poi inserirli in una padella riempita con dell’acqua minerale, dovrà appunto ricoprire i pezzetti di anguria, e si lascia bollire per circa 15-20 minuti. La tempistica è in parte relativa, ci si può regolare ad occhio, è importante che si faccia questo passaggio, perché è in questo momento che si ammorbidiscono i tocchetti del frutto prelevati dalla buccia.

Una volta che l’acqua si è ben ristretta, ma non del tutto, si aggiungono circa 4 cucchiai di zucchero, ma anche qui dipende da quanto le si voglia addolcire. Diciamo che 4 bastano e avanzano, semmai li si riduce. Inserito lo zucchero, si lascia cuocere a fuoco basso in modo che i tocchetti si caramellino, infatti dovranno diventare trasparenti e leggermente giallini.

Ecco che le caramelle al cocomero sono pronte a gustare: non dureranno nemmeno 10 minuti per quanto sono buone!