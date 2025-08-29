Cala dell’Amore, un percorso tra panorami e avventura: la spiaggia segreta che in pochi conoscono – viagginews.com

L’Italia è un Paese di romantici ma chissà se tutti conoscono la Cala dell’Amore: vi accompagniamo in un sogno.

Poeti, grandi amanti e romantici. Nel mondo gli italiani sono conosciuti soprattutto per queste peculiarità, ma quanti tra quelli che si definiscono sognatori hanno mai visitato un posto come quello che stiamo per raccontarvi? Se non è ancora successo, c’è sempre tempo.

I paesaggi sono mozzafiato, il mare è cristallino. Un’avventura per romantici veri, audaci, perché non è così semplice raggiungere il posto dell’amore. Ci vuole motivazione. Una vera e propria spiaggia segreta, una di quelle che non si fanno raggiungere facilmente. Ma per i più coraggiosi che hanno la voglia e la pazienza di avventurarsi tra scogli e sentieri scoscesi, saprà regalare dolcissime sensazioni. Stiamo parlando della Cala dell’Amore: un piccolo gioiello dall’atmosfera intima in Toscana, sull’Argentario per la precisione.

Raggiungere la Cala dell’Amore, come detto, non è qualcosa di particolarmente facile e forse per questo ancora più emozionante. Il punto di partenza è la strada panoramica dell’Argentario, in provincia di Grosseto: qui bisogna lasciare l’auto lungo la carreggiata, facendo attenzione a non farsi ingannare da Google Maps, che porta spesso davanti a un cancello privato chiuso. Il vero accesso si trova poco più avanti, segnato da una scalinata che introduce a un sentiero immerso nel verde.

Entra nella Cala dell’Amore: sarà come in un sogno

Il percorso inizia con una discesa di circa dieci minuti e prosegue per altri cinque minuti tra i boschi. In discesa la passeggiata è piacevole e veloce, ma ovviamente al ritorno il percorso sarà più difficile e potrebbe durare di più visto che sarete in salita.

Occorre indossare scarpe comode, portare sempre acqua fresca e armarsi di pazienza. È il genere di cammino che prepara alla ricompensa finale: un mare da sogno. Una volta raggiunta la cala, la sensazione è quella di trovarsi in un mondo a parte. Circondata da rocce e vegetazione, la baia si apre come un anfiteatro naturale sull’acqua turchese. Non ci sono stabilimenti, bar né altri servizi: qui la natura è padrona e la calma regna incontrastata. Nessun turismo di massa. La spiaggia non è fatta di sabbia ma di sassi levigati, che rendono quindi necessario portare con sé delle scarpe da scoglio e un materassino per sdraiarsi.

I fondali della Cala dell’Amore sono tra i più suggestivi dell’Argentario, ricchi di pesci colorati e perfetti per lo snorkeling. Qui ogni nuotata diventa un piccolo safari marino, tra trasparenze cristalline e giochi di luce che ricordano quelli dei Caraibi. La Cala dell’Amore è meno affollata rispetto ad altre spiagge più famose della zona, come la vicina Cala del Gesso, ed è questo a renderla ancora più speciale e intima. È il posto ideale per chi cerca un rifugio lontano dalla confusione. Non essendoci servizi e bar, è bene arrivare preparati: acqua, cibo e crema solare sono indispensabili per godersi la giornata senza pensieri e per vivere al meglio un paradiso naturale.