Un vero e proprio paradiso terrestre con un lago color smeraldo: la gita fuori porta che vi resterà nel cuore – viagginews.com

Un lago dall’atmosfera mistica, dai colori suggestivi: ecco una meta affascinante per chi ha in mente una gita fuori dai soliti itinerari.

C’è chi cerca esperienze nuove, o comunque diverse rispetto alla classica giornata al mare. Se, per esempio, si è un po’ stanchi della confusione che ormai caratterizza la maggior parte delle spiagge italiane, si potrebbe pensare a una meta in cui dove domina il silenzio delle montagne e dov’è possibile partecipare a un’atmosfera di pura e ispirata contemplazione. Ecco, il lago potrebbe essere un luogo stupendo per una gita.

Cosa aspettarsi? Poca gente a dar fastidio. E nessun stabilimento affollato. In certi contesti, c’è sempre poca calca. Ed è molto probabile che tutti gli altri visitatori in loco siano animati dallo stesso spirito di rispetto nei confronti della natura e del silenzio. Presso i laghi, specie quelli meno conosciuti, è possibile trovare un po’ di pace, staccare la spina dal trambusto quotidiano.

Chi cerca un posto affascinate dove poter stare a contatto con la natura e fermarsi a respirare a pieni polmoni, potrebbe organizzare una gita al lago di San Domenico, una gemma poco conosciuta, ubicata tra le Gole del Sagittario, in Abruzzo, non lontano dal borgo medievale di Villalago. Ci troviamo nella provincia de L’Aquila, non lontano da Scanno. E qui si trova un lago che si distingue per le sue acque color smeraldo.

La meta è facilmente raggiungibile in auto. Si trova infatti a una trentina di minuti da Surmona. Da Roma, ci vogliono invece un paio d’ore. Ma per arrivarci bisogna percorrere la SP479 e attraversare le suggestive Gole del Sagittario, con le gallerie scavate nella roccia e tanti scorci panoramici mozzafiato.

Il lago di San Domenico: il luogo ideale per una gita di fine estate

Nel lago non ci si può fare il bagno. Le acque appaiono cristalline e invitanti, ma per problemi di sicurezza e di tutela ambientale c’è un divieto di balneazione. Ciononostante, da un lato del bacino si trova una bella spiaggetta di ciottoli. Il posto giusto dove rilassarsi. O per fare un pic-nic (i dintorni sono attrezzati), stendersi un’oretta e godersi il panorama e il silenzio.

Chi è alla ricerca di attività da svolgere potrebbe invece pensare al trekking o a delle passeggiate lungo il bel percorso che porta all’eremo di San Domenico. La chiesetta che si specchia nelle acque del lago intitolata al monaco benedettino san Domenico di Sora.

Un sentiero non particolarmente impervio e dunque adatto a tutti. Il lago è meta anche di tanti amanti della fotografia e del birdwatching. Siamo in un’oasi naturale, dunque non è raro incontrare il volo di aquile, germani reali e vari uccelli acquatici. Nei dintorni si aggirano i lupi degli Appennini, gli orsi marsicani e tanti scoiattoli. Ci sono varie piazzole lungo la strada che costeggia il lago. Ma forse il punto più bello dove fermarsi è vicino al ponticello che conduce all’eremo.