Mettere una pallina da tennis in valigia: il trucco geniale che ti svolta l’estate – viagginews.com

Non siete ancora partiti per le vacanze? Bene, siete ancora in tempo per un trucchetto che rivoluzionerà il viaggio.

Se non siete ancora partiti per le vacanze, oppure le avete già fatte, vi sveleremo un trucchetto per la preparazione dei bagagli, potrà servirvi anche per la prossima vacanza. Semplice quanto utile.

Si tratta di un oggetto da mettere nel bagaglio a mano oltre a tutto ciò che avrete in mente di mettere come prodotti essenziali. Parliamo di una pallina da tennis! No, non vi servirà per sfidare i vostri amici sognando di essere Sinner, ma sarà utilissimo e lo farete sicuramente ad ogni vacanza in programma. Dunque, non solo vestiti, documenti, carica batterie, medicinali, libri ecc. Ora in valigia non dobbiamo dimenticarci di mettere anche una pallina da tennis.

Ma qual è il motivo per cui dovremmo portarla con noi? La curiosità è tanta e presto lo scopriremo, quello che è sicuro è che può fare davvero la differenza.

Pallina da tennis nella valigia: ecco perché

La pallina da tennis, acquistabile a pochi euro, può davvero diventare preziosa alleata delle nostre vacanze e delle nostre valigie. Scopriamo il perché

Specie se viaggiamo in aereo, quando prepariamo la valigia dovremmo sempre portare con noi una pallina da tennis e il motivo è molto semplice. Se, ad esempio, prendiamo un aereo, è molto probabile che affronteremo ore di volo con le gambe piegate in una posizione non proprio comodissima. Lo stesso succede per i viaggi in treno o in autobus, dove i sedili spesso sono scomodi e molto vicini tra loro. E se viaggiamo in macchina, peggio ancora. Prima o poi, durante il viaggio, ci sentiremo non solo stanchi ma anche con i muscoli indolenziti e dolori alla schiena e alle gambe.

Ed è qui che entra in gioco la pallina da tennis. Dobbiamo portarla con noi per un motivo ben preciso: è un ottimo massaggiatore portatile. Eh sì, avete capito bene: un massaggiatore tutto per voi, dentro una valigia. Basta appoggiare la pallina da tennis sulla zona dolorante ed esercitare una leggera pressione, facendola scorrere avanti e indietro, per sciogliere le tensioni e stimolare la circolazione. Ai piedi, possiamo farla rotolare sotto la pianta mentre siamo seduti. Per la schiena, invece, basta posizionarla tra noi e una parete e muoverci lentamente. Pochi minuti dopo avremo una sensazione di sollievo.

E non solo: qualora in viaggio con noi ci siano dei bambini, può essere trasformata in un oggetto da gioco improvvisato, come una mini-partita. Un oggetto che può toglierci da una o più situazioni difficili. provare per credere.