Montagna, la moda non vale più della tua vita: questo capo d’abbigliamento è da EVITARE – viagginews.com

La moda non vale più della tua vita. È sempre bene ribadirlo. Questo capo di abbigliamento è assolutamente da evitare in montagna.

La montagna è un luogo paradisiaco, che offre l’opportunità di abbandonare le frenetiche città metropolitane e godersi un po’ di pace e silenzio.

Quest’anno si è trasformata in un parco divertimenti, che è tutto fuorché povero di insidie.

La montagna non è un parco divertimenti: EVITA questo capo d’abbigliamento

I turisti hanno scoperto la montagna. Sentieri, rifugi e vette brulicanti di persone. Giovani dotati di smartphone fanno selfie con inquadrature pericolose. Altrettanti non rispettano i percorsi segnati e si avventurano in aree vietate con l’obiettivo di trovare la location “aesthetic” migliore. Quello che colpisce non risiede tanto nell’atteggiamento, quanto nell’abbigliamento scelto dai diretti interessati.

Top corti, leggings e shorts da palestra – troppo sottili per la montagna –, calzini corti, nessun equipaggiamento e sneakers. Scarpe da ginnastica in tela. Alla moda, come vogliono modelle e influencer. Un capo di abbigliamento che può diventare letale in vetta. Nessun sentiero va percorso con delle calzature simili. La suola, soprattutto delle classiche scarpe da running, è tremendamente liscia e non sostiene la caviglia. È dietro l’angolo il rischio di frattura.

In caso di aree ancora innevate, il piede si bagna inevitabilmente e si congela. Nel mese di giugno 2024, quando ancora la montagna non si trovava tra le mete Top 10 dei cosiddetti vip, un gruppo di turisti è stato soccorso dal team bellunese a Cortina. I quattro si trovavano a 2700 metri di altitudine con le sneakers. Non riuscivano a muovere i piedi. Hanno rischiato la cancrena. La squadra di soccorso, per chi non lo sapesse, costa.

Nelle ultime settimane le autorità hanno ricevuto moltissime segnalazioni e richieste di aiuto. È diventato virale in rete un video di un uomo che, circondato dalla neve, indossa persino un paio di sandali. La montagna non è un gioco. Il tempo può cambiare improvvisamente. Alle aree più asciutte si alternano percorsi più umidi, che diventano scivolosi in caso di vicinanza a laghi e ruscelli.

Lo scarpone è il minimo indispensabile. È pensato appositamente per sostenere la gamba. Il rischio di rompersi una caviglia in seguito a una caduta si riduce drasticamente. Proteggono il piede dal freddo, dalla pioggia e da eventuali piante urticanti e rami sporgenti. Se non volete acquistare l’abbigliamento adeguato e uno zaino provvisto di acqua, cibo e un eventuale cambio, per lo meno indossate un paio di scarponi. La moda non vale più della vostra vita.