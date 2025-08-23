I biglietti troppo costosi allontano il sogno di un viaggio? Ci pensa Google: nuova app utilissima – viagginews.com

La nuova applicazione di Google migliora e amplia la ricerca di voli per le destinazioni desiderate, permettendo anche di pianificare un viaggio con ampio anticipo e con un grande risparmio: come si chiama e come funziona.

Viaggiare è un’esperienza meravigliosa, un’attività che consente di ampliare i propri orizzonti, conoscere luoghi e culture distanti dalla propria, di staccare dalla routine per godere di libertà e relax che nel corso dell’anno sono esclusivamente un lusso, un qualcosa che non ci si può realmente permettere.

Il viaggio è una parentesi della vita, ma può diventare una piacevole abitudine se si è in grado di organizzare bene le tempistiche, far coincidere le ferie con le occasioni, ma soprattutto far rientrare i costi all’interno del budget a disposizione. Sì, perché malauguratamente viaggiare è probabilmente l’hobby più costoso che si possa avere e visitare le location più suggestive e note può essere proibitivo.

Chi ama viaggiare sa che per trovare voli convenienti è opportuno affidarsi a degli aggregatori di offerte e che non ci si deve limitare ad un singolo strumento di ricerca. Alle volte può essere addirittura più conveniente scremare le offerte proposte e visitare il sito della compagnia per trovare tariffe ancora più vantaggiose.

Sicuramente è un trucco efficace, per chi viaggia spesso e ama conoscere location nuove, non selezionare la destinazione desiderata, cercando dunque quelle mete che dall’aeroporto di partenza hanno un costo più vantaggioso. Tuttavia come fare a sapere che la destinazione proposta è adatta alle nostre esigenze e ai nostri desideri?

Google Flight Deals, l’applicazione che sfrutta Gemini per consigliare il viaggio perfetto

Tutti conosceranno l’applicazione Google Flight, ovvero l’aggregatore di tariffe per tratte aeree che si può utilizzare navigando sul web. Questo interessante tool permette di personalizzare la ricerca inserendo filtri relativi alla data, alla destinazione, al luogo di partenza, ma anche al costo e alla durata del volo.

Sia che si abbia in mente una destinazione sia che si cerchi un luogo mai visitato prima, Google Flight permette di avere una panoramica concreta di quelli che sono i prezzi per raggiungerli. Con l’aggiunta di Flight Deals, ovvero un tool che sfrutta Gemini per aiutare i viaggiatori a trovare la destinazione ideale al prezzo più conveniente, le cose migliorano ulteriormente.

Grazie al nuovo tool, attualmente in fase beta e disponibile solo per utenti statunitensi e canadesi, è possibile chiedere all’AI di trovare una meta ideale in base alle proprie esigenze di viaggio. Google ha fatto due esempi concreti, si può scrivere: “un weekend in campagna con passeggiate a cavallo e kayak”, oppure “un viaggio in Europa con escursioni”.

Una volta descritta la tipologia di viaggio che si desidera, Gemini fa una ricerca delle soluzioni più convenienti e propone alcune delle località già note a tutti e altre decisamente più originali. Ad esempio per il weekend in Europa ha suggerito Cluj-Napoca in Romania e Lubiana in Slovenia, due città molto belle ma poco conosciute dai viaggiatori.

I risultati comprendono offerte che vanno dalla settimana in cui si effettua la ricerca sino ai successivi 6 mesi. Ovviamente applicando i classici filtri si possono scremare le proposte e giungere alla soluzione più conveniente per le proprie tasche.