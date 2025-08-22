Previsioni meteo, attenzione alla fine di agosto: arriva l’Uragano Erin – viagginews.com

Le previsioni meteo di fine agosto saranno movimentate dall’arrivo in Europa dell’Uragano Erin che attualmente si trova a largo della costa degli Stati Uniti: ecco quali potrebbero essere le conseguenze di questo passaggio.

Sappiamo bene che l’Europa è raramente interessata dal passaggio di veri e propri uragani e che quando questi fenomeni atmosferici pericolosi arrivano sino alle nostre latitudini perdono di potenza e vengono declassati a semplici tempeste. Questo è quello che accadrà anche con l’uragano Erin, il quale raggiungerà la categoria 5 nella giornata di oggi generando venti fino a 255 Km/h.

L’incontro tra l’urgano ed il flusso di correnti atlantiche porterà ad un netto ridimensionamento del fenomeno atmosferico, sino a farlo declassare a tempesta nel prossimo weekend, quando cioè verrà spinto verso l’Europa da correnti fredde provenienti dal Canada. L’arrivo di Erin nella zona di mare compresa tra la Gran Bretagna e l’Islanda si concretizzerà nei primissimi giorni della prossima settimana.

Proprio in apertura della prossima settimana dunque si formerà un ciclone extra tropicale che lambirà le coste del Nord Europa, portando venti fino a 100 Km/h su Gran Bretagna, Francia e la parte nord della Penisola Iberica. In queste sarà frequente la formazione di piogge torrenziali lungo tutto l’arco della giornata.

Quali saranno le conseguenze del passaggio di Erin sull’Italia

Contrariamente a quanto si possa pensare, la formazione del ciclone extra tropicale nella zona Nord dell’Europa non porterà maltempo sull’Italia. Il movimento orario dei venti che circondano l’uragano Erin, infatti, porterà ad una risalita dell’anticiclone africano sul Mar Mediterraneo e dunque ad un’inattesa nuova fiammata di caldo africano sulle nostre regioni.

A partire da mercoledì 27 agosto ci sarà una nuova fase di caldo intenso che comporterà un notevole innalzamento delle temperature sulle regioni del Centro e Sud Italia, dove si toccheranno nuovamente picchi intorno ai 36-38°C. Difficile attualmente dire quanto possa durare questa fase di caldo intenso.

Molto infatti dipenderà dalla traiettoria che prenderà l’Uragano Erin una volta giunto nei pressi dell’Europa. Qualora infatti si dovesse allontanare rapidamente, le correnti cicloniche potrebbero scendere nuovamente sull’Italia, portando nuovamente instabilità e maltempo al Nord e facendo rapidamente abbassare le temperature.

La fine di agosto insomma si preannuncia molto dinamica dal punto di vista meteorologico, con tendenze contrastanti e possibili capovolgimenti climatici che si verificano da un giorno all’altro e che potrebbero condizionare spostamenti e viaggi, nonché la parte finale delle vacanze di moltissimi italiani.