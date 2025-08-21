Paura dei ladri? Utilizza questo innovativo lucchetto: scapperanno via – viagginews.com

Ladri di Biciclette da ora sarà solo il titolo di un film che ha fatto la storia della cinematografia italiana e internazionale grazie ad un lucchetto di nuova generazione.

La svolta green che tutta Europa sta vivendo è una spinta all’utilizzo di mezzi che non utilizzano combustibile, una scelta che denuncia una consapevolezza sui danni causati dall’utilizzo di mezzi dotati di motore a scoppio e che ha dei vantaggi enormi anche per quanto riguarda la salute e lo stato fisico.

Spostarsi in bicicletta è veloce e comodo, ma soprattutto consente di mantenersi in forma senza la necessità di dover trovare del tempo per dedicarsi all’attività fisica, visto che la si compie giornalmente per spostarsi da un luogo all’altro. Ovviamente ci sono le controindicazioni, prima fra tutte l’esposizione costante agli agenti atmosferici, problema non proprio secondario in estate (quando fa molto caldo) e in inverno (quando la pioggia scende senza soluzione di continuità).

Ci sono poi problemi logistici, visto che non tutte le città sono attrezzate per permettere gli spostamenti in bici, e problemi anche di tipo sociale, come il rischio concreto che la bicicletta possa essere rubata in qualsiasi momento e in qualsiasi zona senza che si possa fare molto per evitarlo.

Esistono catene e lucchetti, è vero, ma nessuno di quelli finora in commercio sono stati un reale problema per chi le ruba. Basta dotarsi di un flex per avere la meglio agevolmente su lucchetti e catene. La soluzione? Arriva dalla Francia e potrebbe risolvere una volta per tutte il problema dei furti di biciclette.

Il lucchetto “puzzolente” che farà fuggire via i ladri

L’idea di un lucchetto che si tramuta in una bomba puzzolente è venuta ad una giovane francese dopo che la sua bicicletta è stata rubata in pieno giorno mentre si occupava di fare la spesa. In quel momento la ragazza si è resa conto che i tradizionali metodi di sicurezza erano inefficaci e che era necessario trovare una soluzione più radicale.

D’altronde nella sola Francia vengono rubate in media 580mila biciclette ogni anno e l’80% dei tentativi di furto vanno a segno. Non troppo migliore la situazione per gli italiani, dove le statistiche denunciano una media di 320mila furti all’anno che però potrebbero giungere persino a 500mila se venissero denunciati tutti.

Ma in cosa consiste la soluzione ideata dalla giovane francese? Sfruttando le proprie conoscenze di fisica e chimica, la ragazza ha ideato un lucchetto che contiene una camera a gas pressurizzata che se forzata rilascia un gas contenente putrescina, una molecola maleodorante che si sviluppa naturalmente in fase di decomposizione di un corpo.

L’inventrice rassicura sul fatto che non si tratta di un gas tossico e che dunque non causa danni alla salute di chi viene colpito. Quando il gas viene rilasciato però, il fetore è insopportabile e chiunque ne venga investito lo sentirà addosso per giorni. Inoltre, qualora i ladri non abbiano una maschera antigas addosso, inizialmente subiranno un effetto simile a quello del gas lacrimogeno.

Il lucchetto “puzzolente” è già in vendita in Francia in una sgargiante versione verde e gialla, ma l’intenzione è quella di venderlo in tutto il mondo per scoraggiare i ladri una volta per tutte. Il costo è abbastanza alto (179,99 euro), ma dato che