Lavorare in vacanza, la rete non prende: ho risolto con queste soluzioni – viagginews.com

Lavorare in vacanza oggi è possibile, potrebbero però insorgere problemi di rete: con queste soluzioni risolverete facilmente il problema.

Lo smart working ha dei pro e dei contro. Tra i contro vi è un fattore chiave: si può fare ovunque. Per alcuni si tratta di un vantaggio, ma analizzando sotto il tappeto si può trovare molta polvere. Le aziende, con questa scusa, invitano i propri collaboratori a portarsi dietro pc e ambaradan tecnologico in vacanza. Proprio perché questo consente loro di lavorare comunque, magari non a tempo pieno, ma due o tre ore si riesce a dedicarle alla propria occupazione.

Ed ecco che sorge un problema. Oltre a considerare lo svantaggio principale – niente relax, niente vacanza, solo un po’ di tempo libero in più –, può capitare che la rete non prenda perfettamente. Chi lavora online e ha bisogno del Wi-Fi per lavorare, si vede costretto a indispettire il capo dando forfait all’ultimo. Non vi preoccupate: le innovazioni tecnologiche vengono in nostro soccorso e ci propongono diverse alternative.

Prima di partire per raggiungere il vostro residence o hotel, dovreste valutare di acquistare uno dei seguenti prodotti. Si possono richiedere presso qualsiasi sede di telefonia e rete, accedendo a un piano che vi permette di portare con voi il Wi-Fi, ovunque siate. In questo modo, qualora ad esempio l’hotspot dello smartphone non dovesse funzionare, avrete la vostra chiave di volta a portata di mano.

Smart working e problemi di rete: questi due strumenti ti salvano

Due strumenti che scendono come una manna dal cielo:

chiavetta internet: uno strumento valido e molto pratico per lavorare lontani da casa. È dotata di una sim che si appoggia a una rete mobile. È sufficiente verificare la copertura nell’area territoriale dove intendete recarvi per le ferie e il gioco è fatto. Presenta un unico inconveniente: la chiavetta si può installare direttamente nel pc o tablet, oppure in una USB da inserire in un secondo momento. Può quindi coprire un solo dispositivo. Non è indicata se, oltre al pc, avete bisogno di utilizzare contemporaneamente smartphone e tablet ad esempio;