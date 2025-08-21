Estate finita? Aspettate a dirlo: settembre riserva delle sorprese – viagginews.com

La svolta meteo che ha portato instabilità sull’Italia in queste ore fa pensare ad una conclusione anticipata dell’estate, ma le previsioni meteo di settembre rivelano la possibilità di una sorprendente svolta climatica.

Come da settimane anticipato dalle previsioni a medio e lungo termine, la terza decade del mese di agosto ha dato via ad una svolta climatica tendente all’instabilità. La forza dell’anticiclone africano che per settimane ha dominato la scena sta andando ad esaurirsi in maniera graduale, rimanendo ancora impattante solo sulle regioni del Sud Italia.

La fase di instabilità climatica che si è abbattuta sull’Italia non rappresenta una svolta definitiva, già a partire da venerdì 22 agosto ci sarà una ripresa della stabilità in tutto lo Stivale e il prossimo weekend dovrebbe essere caratterizzato da un clima mite e soleggiato praticamente ovunque, anche se non si escludono temporali nelle regioni settentrionali e adriatiche.

Per quanto riguarda il resto del mese di agosto, le correnti perturbate in arrivo dal Nord dell’Europa continueranno a bussare alle porte dell’Italia generando nuovi fenomeni temporaleschi e ulteriore instabilità nelle regioni del Nord e del Centro Italia. Più stabile e statica la situazione nelle regioni del Meridione, dove il clima dovrebbe permanere soleggiato e caldo.

Previsioni meteo settembre: prima le piogge poi il ritorno dell’anticiclone africano

Il mese di settembre si aprirà nel segno della continuità climatica e dunque con una situazione meteorologica simile a quella che caratterizza la fine di agosto. Il motivo di questa costante instabilità è la discesa di diversi cicloni dall’area del Mare del Nord sino al bacino mediterraneo.

Saranno diverse dunque le occasioni in cui potranno esserci pioggia, raffiche di vento e temporali. Questo non deve però fare pensare ad un periodo di maltempo di stampo autunnale, le giornate saranno spesso variabili con fasi in cui il sole si alternerà alle piogge. Queste ondate dovrebbero interessare soprattutto le regioni settentrionali, ma le mappe suggeriscono che potrebbero modificare il clima anche al Centro e al Sud.

La sorpresa giunge dalle mappe riguardanti la seconda parte del mese di settembre. A quanto pare c’è una concreta possibilità che a partire dalla fase centrale del mese di settembre possa tornare predominante l’anticiclone africano. Qualora questo scenario si dovesse verificare ci sarebbe un ritorno alla stabilità climatica, dando vita a quella che negli ultimi anni è stata ribattezzata “Estate settembrina”, un periodo di tempo mite e soleggiato prima dell’inizio dell’autunno.