Previsioni Meteo allarmanti: scatta l’allerta nubifragi – viagginews.com

Previsioni Meteo allarmanti: scatta l’allerta nubifragi

Le previsioni meteo dei prossimi giorni indicano che ci sarà un peggioramento deciso delle condizioni: ecco dove e quando c’è il rischio nubifragi.

L’anticiclone sub-sahariano che ha condizionato il meteo della scorsa settimana è ormai alle spalle e in queste ore si respira un’atmosfera totalmente differente: il caldo intenso è un ricordo e purtroppo anche la stabilità climatica. Una saccatura atlantica sta scendendo proprio in queste ore sul nostro territorio, portando in dote correnti fredde che vanno a scontrarsi con quelle calde che si trovano già sul nostro Paese.

Zona inondata a causa della pioggia
Il risultato di questo scontro sarà presto evidente nelle prossime ore, con le piogge intense che già ieri hanno bagnato l’arco alpino e parte delle zone limitrofe in Piemonte e Lombardia che si estenderanno su tutto il nord Italia, abbracciando anche la Toscana. Nelle prossime ore le piogge saranno intense, tuoni, fulmini e raffiche di pioggia – con possibile scoppio di veri e propri nubifragi – faranno da spettacolo naturale alla giornata.

Il rischio in casi come quello di oggi in cui possono arrivare a cadere anche 150mm di pioggia in poche ore è che vi siano dei disagi e problemi di carattere idrogeologico. Dunque è opportuno consultare le pagine della protezione civile per rimanere costantemente informati sulle evoluzioni della situazione meteorologica nel corso della giornata.

Previsioni meteo: ancora maltempo, poi la svolta

Le condizioni di tempo instabile continueranno, al Nord e al Centro Italia, anche nella giornata di domani anche se l’intensità delle piogge e delle condizioni meteo in generale non sarà la medesima della giornata di oggi. Il tempo sarà più variabile, fasi di pioggia si alterneranno a schiarite e momenti di tempo stabile.

Strada bagnata
Diversa la situazione al Sud Italia, dove la giornata rimarrà soleggiata e stabile. Sebbene in questa zona del Paese permangano condizioni di bel tempo e cieli illuminati dal sole, le temperature non saranno mai alte come quelle registrate nei giorni scorsi, la giornata trascorrerà in modo gradevole e di sera rinfrescherà in maniera decisa.

Venerdì la situazione migliorerà in maniera decisa sul Nord e sul Centro, le schiarite saranno più ampie e i momenti di maltempo meno frequenti ed intensi. Unica eccezione per le regioni adriatiche, dove al contrario delle altre zone l’instabilità sarà in aumento. Permane invece il tempo stabile e soleggiato al Sud.

Buone notizie invece per il weekend, la tendenza sarà la stessa del venerdì, con un graduale ma continuo miglioramento delle condizioni atmosferiche e la riduzione dei fenomeni avversi. Sebbene l’estate si stia avvicinando alla sua conclusione, il prossimo weekend regalerà un’occasione per godere ancora di spiagge e località turistiche.

