Previsioni Meteo allarmanti: scatta l’allerta nubifragi – viagginews.com

Le previsioni meteo dei prossimi giorni indicano che ci sarà un peggioramento deciso delle condizioni: ecco dove e quando c’è il rischio nubifragi.

L’anticiclone sub-sahariano che ha condizionato il meteo della scorsa settimana è ormai alle spalle e in queste ore si respira un’atmosfera totalmente differente: il caldo intenso è un ricordo e purtroppo anche la stabilità climatica. Una saccatura atlantica sta scendendo proprio in queste ore sul nostro territorio, portando in dote correnti fredde che vanno a scontrarsi con quelle calde che si trovano già sul nostro Paese.

Il risultato di questo scontro sarà presto evidente nelle prossime ore, con le piogge intense che già ieri hanno bagnato l’arco alpino e parte delle zone limitrofe in Piemonte e Lombardia che si estenderanno su tutto il nord Italia, abbracciando anche la Toscana. Nelle prossime ore le piogge saranno intense, tuoni, fulmini e raffiche di pioggia – con possibile scoppio di veri e propri nubifragi – faranno da spettacolo naturale alla giornata.

Il rischio in casi come quello di oggi in cui possono arrivare a cadere anche 150mm di pioggia in poche ore è che vi siano dei disagi e problemi di carattere idrogeologico. Dunque è opportuno consultare le pagine della protezione civile per rimanere costantemente informati sulle evoluzioni della situazione meteorologica nel corso della giornata.

Previsioni meteo: ancora maltempo, poi la svolta

Le condizioni di tempo instabile continueranno, al Nord e al Centro Italia, anche nella giornata di domani anche se l’intensità delle piogge e delle condizioni meteo in generale non sarà la medesima della giornata di oggi. Il tempo sarà più variabile, fasi di pioggia si alterneranno a schiarite e momenti di tempo stabile.

Diversa la situazione al Sud Italia, dove la giornata rimarrà soleggiata e stabile. Sebbene in questa zona del Paese permangano condizioni di bel tempo e cieli illuminati dal sole, le temperature non saranno mai alte come quelle registrate nei giorni scorsi, la giornata trascorrerà in modo gradevole e di sera rinfrescherà in maniera decisa.

Venerdì la situazione migliorerà in maniera decisa sul Nord e sul Centro, le schiarite saranno più ampie e i momenti di maltempo meno frequenti ed intensi. Unica eccezione per le regioni adriatiche, dove al contrario delle altre zone l’instabilità sarà in aumento. Permane invece il tempo stabile e soleggiato al Sud.

Buone notizie invece per il weekend, la tendenza sarà la stessa del venerdì, con un graduale ma continuo miglioramento delle condizioni atmosferiche e la riduzione dei fenomeni avversi. Sebbene l’estate si stia avvicinando alla sua conclusione, il prossimo weekend regalerà un’occasione per godere ancora di spiagge e località turistiche.