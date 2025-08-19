Amido di mais, altro che torte: lo uso in casa in mille modi ingegnosi, è formidabile – viagginews.com

Ingrediente essenziale per tante preparazioni in cucina, l’amido di mais non dovrebbe mai mancare in casa: ecco come utilizzarlo in modi utilissimi e alternativi.

La necessità di risparmiare ai nostri giorni ci insegna quanto sia importante evitare lo spreco di risorse e utilizzare quelle a disposizione in molteplici modi. In ambito casalingo questa priorità trova facilmente applicazione con gli ingredienti che si trovano nella dispensa.

Basta pensare alla cucina, dove quotidianamente si alterna l’uso di numerosissimi elementi di origine naturale il cui principale potere è la versatilità. Estromettendoli dalle preparazioni culinarie, molti di essi si rivelano dei validi aiuti per le faccende casalinghe.

Tutti conoscono gli enormi benefici del bicarbonato, alleato numero uno delle pulizie, o dell’aceto, anch’esso impiegato per smacchiare e disinfettare senza affidarsi a detergenti chimici. Meno conosciuta però, è l’utilità che può avere l’amido di mais.

Noto anche come maizena, ha l’aspetto di una finissima polvere bianca estratta dalla parte interna del chicco di mais. Un derivato ampiamente utilizzato nelle ricette di salse, creme, zuppe, panature e impasti, grazie alla sua funzione di emulsionante e addensante.

Chi ama cimentarsi nella preparazione di gustose vellutate o morbidi dolci lievitati, ha un barattolo di questo economico ingrediente sempre pronto nell’armadietto. Il più delle volte però, non sa quanto possa essere prezioso per risolvere diversi problemi di ogni giorno.

I modi alternativi per usare l’amido di mais in casa

Con poco più di 1 euro è possibile acquistare in qualunque supermercato una confezione di maizena, o amido di mais. Questa polvere fine troverà innumerevoli applicazioni al di là della cucina. Data la sua composizione, è un’ottima alternativa allo shampoo secco.

Può essere usata dunque, per rinnovare velocemente i capelli senza acqua o per pulire il pelo del proprio amico Fido. Applicandolo sul cane, questo aiuta a sciogliere i nodi e ad eliminare il sebo in eccesso senza ricorrere al lavaggio completo.

Funziona egregiamente anche nella pulizia dei tappeti e della moquette. Basterà cospargere la superficie con l’amido di mais e lasciar agire per 30 minuti, per poi rimuovere il prodotto con l’aspirapolvere. Questo ingrediente aiuterà ad assorbire cattivi odori e umidità.

Bisogna sempre tenerlo a portata di mano per combattere le macchie ostinate. Da quelle di sudore a quelle di grasso, spariranno facilmente se trattate con una pasta di amido e acqua. Dopo averla applicata sulla macchia e lasciata agire fino all’asciugatura, basterà un semplice lavaggio per far tornare il capo come nuovo.

Pulire l’argenteria è una delle sfide più dure in casa. La pasta di acqua e amido di mais agirà da perfetto lucidante. E se i vetri presentano aloni grassi e oleosi, ecco che l’amido arriva in soccorso. Basta mescolarlo con aceto e acqua e trasferirlo in un flacone spray. É formidabile anche sugli specchi.

Infine, le scarpe maleodoranti non saranno più un problema se si cosparge l’amido di mais al loro interno. Dopo aver lasciato agire tutta la notte, non resterà che scuoterle eliminando gli eccessi. Cattivi odori addio!