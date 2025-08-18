Con il trucco della maglietta ti rubano l’auto: se la noti sul parabrezza ecco cosa devi fare – viagginews.com

Un nuovo escamotage usato dai soliti delinquenti che vogliono rubare la tua auto e tutto ciò che c’è all’interno.

Affermare che siano i soliti delinquenti non è sbagliato, perché cambiano le tecniche, ma alla fine sono sempre loro, sempre gli stessi e hanno anche una provenienza precisa, ma questa è un’altra storia.

Se non funziona con il trucco dello specchietto che si rompe da solo salvo farti credere di essere stato tu chiedendoti dei soldi per non fare il Cid, allora si spostano dai benzinai e tentano il trucchetto della banconota che non funziona e fanno carburante con i tuoi soldi. E se non funzionano i furti negli appartamenti, si spostano in strada e ne inventano di tutti i colori. Immagina di andare verso la tua auto e trovare sul parabrezza una maglia o un altro capo di abbigliamento. Basterebbe questo per chiamare il 112. Ecco cosa succede dopo.

Il metodo della maglia sul parabrezza è una tattica utilizzata dai ladri per provare a distrarre il proprietario di un’auto. Funziona così: un ladro posiziona una maglietta o un altro capo di abbigliamento sul tergicristallo, in modo che sia ben visibile. Quando il proprietario torna e si ferma per toglierla, quasi sicuramente la sua auto è già aperta e i delinquenti possono agire.

Maglia sul parabrezza: non toccarla e chiama subito il 112

Magari avevi lasciato l’auto parcheggiata per recarti a fare la spesa o al lavoro. Quando torni al parcheggio fai molta attenzione.

Trovi un capo di abbigliamento sul parabrezza e se non lo togli subito, o non lo noti subito perché magari distratto, può capitarti di aprire la portiera dell’auto ed è il peggior gesto che potresti fare. Quindi evita di salire subito in auto o di avvicinarti per rimuovere l’oggetto: la prudenza riduce i rischi di essere colti di sorpresa. Cerca di parcheggiare sempre in aree illuminate e frequentate, usa sistemi antifurto visibili e assicurati di chiudere sempre portiere e finestrini. In presenza di oggetti sospetti, raggiungi un luogo sicuro prima di controllare il veicolo e contattare le autorità.

Oltre alla maglia, esistono altri stratagemmi che sfruttano il parabrezza. C’è il anche il metodo dell’uovo che prevede di lanciarne uno sul parabrezza per costringerti a fermarti. Oppure c’è il metodo della bottiglia, incastrata vicino alla ruota per creare rumore. In entrambi i casi l’obiettivo è distrarre il conducente e agire mentre è fuori dal veicolo. Va da sé che quando scendete dall’auto per controllare cosa stia succedendo, i ladri se riescono ti rubano l’auto stessa, oppure si ‘accontentano’ di portarti via il borsello o il telefono che hai lasciato in auto.