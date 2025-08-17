Caronte saluta e se ne va: ecco quando finisce il caldo africano – viagginews.com

Per chi è alla ricerca di un’estate piena nei prossimi giorni c’è una brutta notizia: l’anticiclone africano sta per salutare il nostro Paese e fare spazio ad un clima decisamente più mite e anche più instabile di quello degli ultimi giorni.

Archiviata la festività più attesa dell’estate con uno scenario climatico tipicamente estivo, caldo intenso e stabilità di bel tempo praticamente ad ogni latitudine (ci sono stati dei temporali di lieve entità in alcune zone ma sono durati poco o nulla), ci troviamo adesso nel weekend successivo al Ferragosto con una situazione pressocché invariata.

Nelle prime ore di questa mattina abbiamo assistito ad un lieve calo della pressione atmosferica nelle regioni del Nord Italia che ha consentito l’ingresso di correnti perturbate, le quali porteranno come conseguenza lo sviluppo di temporali e anche forti grandinate ad alta quota, ma nessun cambiamento repentino delle condizioni climatiche sulle altre zone del Paese.

Il clima di oggi rimarrà torrido e afoso dalla mattina fino alla sera sia al Nord che al Centro Italia. Le temperature sono lievemente meno alte al Sud, ma anche in questa zona ci sarà una prevalenza di bel tempo, solo occasionalmente sono previsti annuvolamenti in alcune zone interne con possibilità di precipitazioni a carattere irregolare.

Nonostante lo scenario sembri non modificarsi e l’anticiclone continui a rendere calde le giornate, quei segnali di cambiamento che si intravedono nella giornata di oggi sono indicativi e porteranno a delle conseguenze più consistenti nei giorni a venire.

Come cambia il clima nel corso della prossima settimana: estate più mite e tempo più variabile

L’ingresso di correnti perturbate indica un indebolimento dell’anticiclone africano e se oggi non si traduce in un cambiamento dello scenario climatico, a partire da domani porterà ad un netto abbassamento delle temperature massime e minime su tutte le regioni settentrionali.

Al Centro bisognerà attendere la giornata di martedì 19 agosto per assistere ad un abbassamento concreto e avvertibile delle temperature, così come ad un abbattimento di quella stabilità climatica che prosegue ininterrottamente dall’inizio di questo mese. Per quanto riguarda le regioni del Sud l’attesa sarà ancora più lunga, visto che i primi segnali di cedimento delle temperature si verificheranno nel corso del prossimo fine settimana.

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto ci sarà un’intensificazione dell’instabilità meteorologica, con il possibile arrivo di temporali intensi e grandinate sulle regioni del Nord. Ci sarà anche un netto ricambio dell’aria che porterà ad drop termico importante sulle regioni settentrionali.

Questo significa che entro il 24 agosto potremo dire addio all’estate in tutta Italia? Non esattamente, significa semplicemente che diremo addio agli eccessi di caldo di questi ultimi giorni, in favore di un clima più temperato e tipicamente italiano per questo periodo. Le temperature scenderanno, ma non andranno sotto le medie stagionali, si attesteranno su valori più normali per il mese in cui ci troviamo.

Inoltre non va dimenticato che le ondate di calore, un tempo quasi del tutto concentrate tra le metà di luglio e quella di agosto, da qualche anno a questa parte possono verificarsi da maggio fino alla fine di settembre, il che ci impone cautela nell’indicare la fine definitiva del caldo intenso e torrido dell’estate.