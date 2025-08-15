Previsioni weekend, dal caldo infernale alla grandine: il meteo di agosto impazzisce – viagginews.com

Caronte non ha intenzione di abdicare in favore di altre figure bariche predominanti, ma il suo dominio sul clima italiano comincia a scricchiolare in diverse zone e questo consente lo svilupparsi di temporali, anche intensi, e persino di grandinate in varie parti d’Italia.

Ormai abbiamo parlato in più occasioni del clima che ci attende in questa giornata di Ferragosto e di come l’anticiclone africano si sia dimostrato più persistente di quanto si potesse immaginare inizialmente. L’ondata di caldo intenso di questi giorni è stata complessa da affrontare in diverse zone dello “Stivale”, ma per fortuna non ha raggiunto i picchi e l’intensità delle precedenti.

Inoltre questo ritorno delle fiammate africane in questo periodo dell’anno pesa meno o quantomeno pesa a meno persone. Ci troviamo nella fase centrale dell’estate, quella in cui più o meno tutti possono godere di vacanze e riposo, dunque nella peggiore delle ipotesi si ovvia al forte caldo utilizzando condizionatori e ventilatori, evitando di uscire nelle ore più calde della giornata e approfittando del tempo libero per una gita al mare o una visita ad una piscina.

Abbiamo già anticipato che la stabilità meteorologica sarà predominante anche la prossima settimana e che tendenzialmente il sole sarà prevalente da Sud a Nord, tuttavia segnali di svolta sono attesi per mercoledì 20 e giovedì 21 agosto al Nord Italia, principalmente ad alta quota ma anche in pianura.

Meteo weekend, il caldo continua ma arriva anche la grandine

Le previsioni meteo però non sono una legge scritta su pietra, evoluzioni improvvise possono modificare il clima in una zona e sconfessare quanto asserito il giorno precedente. Questo è il caso delle previsioni riguardanti questo weekend: le condizioni permangono buone su molti tratti del nostro Paese, il caldo sarà intenso, ma ci sono anche delle sorprese.

Partiamo da sabato 16 agosto, dove in mattinata avremo condizioni climatiche stabili e soleggiate ovunque, persino punte massime di 36°C al Nord e al Centro Italia, ma a partire dal pomeriggio il cielo si coprirà in diverse zone ed è alta la probabilità che si verifichino forti temporali sull’arco alpino, sul basso Lazio, in Campania, in Calabria e nelle zone interne della Sicilia.

Il copione di domenica sarà differente, visto che la giornata si aprirà all’insegna del caldo (anche se in attenuazione) e della stabilità, ma anche in questo caso nel pomeriggio ci sarà spazio per una svolta meteorologica netta e addirittura possibili grandinate al Centro-Sud.

Caronte si appresta a lasciare l’Italia prima del previsto? La possibilità non è da escludere e le mappe sinottiche della terza decade di agosto mostrano una situazione maggiormente dinamica rispetto a quella che abbiamo vissuto in questa prima metà di agosto, però non è escluso che l’anticiclone prepari un colpo di coda ristabilendo la stabilità.