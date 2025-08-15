La Luna piena è uno spettacolo unico, hai mai visto quella del cervo? Quando si mostra e come fare a vederla – viagginews.com

La Luna Piena del Cervo è uno spettacolo astronomico che tutti quanti possiamo osservare: scopriamo in cosa consiste e quando si verifica durante l’anno.

Abbiamo appena superato il periodo più iconico dell’estate, la notte in cui tutti si prendono una pausa dalle normali attività per abbracciare la passione degli astronomi, per rallentare i ritmi e fermarsi a contemplare il cielo, perché no magari riflettendo su se stessi oppure pianificando un futuro diverso da quello che ci si prospetta, cambiare un aspetto della propria vita che non piace, desiderare intensamente che qualcosa si realizzi.

Stiamo chiaramente parlando della “Notte delle stelle cadenti” ovvero quella compresa tra il 10 e l’11 di agosto in cui è possibile ammirare lo spettacolo del passaggio dello sciame delle Perseidi, detriti della Cometa Swift-Tuttle, che entrano in contatto con l’atmosfera terrestre e bruciano creando una scia luminosa nel cielo che dà l’effetto di una stella che precipita.

Non sempre possiamo ammirare un simile spettacolo, ma nel corso dell’anno gli eventi astronomici degni di attenzione e dal grande fascino sono diversi e tra questi ci sono sicuramente la Luna Piena, la Super Luna e la Luna Rossa, oltre ovviamente alle eclissi, le più frequenti delle quali sono quelle parziali e penombrali.

Cos’è la Luna Piena del Cervo e quando si verifica

Dalla tradizione statunitense e più generalmente britannica apprendiamo che c’è anche un fenomeno conosciuto come la “Luna Piena del Cervo”, il cui nome originario è “Buck Moon”. Ma in cosa consiste e cosa c’entra il cervo in un fenomeno astronomico? Cominciamo con il chiarire che si tratta di una luna piena tradizionale e più precisamente quella che si verifica nel mese di luglio.

Ma allora perché si chiama del cervo? Il motivo di questa denominazione emerge dalle pagine dell’almanacco del contadino, una raccolta di credenze e tradizioni popolari che è per lo più un’enciclopedia di cultura popolare e tradizionale che non un testo di astronomia. Anche la spiegazione di questa denominazione ha poco a che vedere con i fenomeni astronomici.

In pratica luglio è il mese in cui i cervi iniziano a sviluppare i nuovi palchi, ovvero perdono le vecchie corna per sviluppare quelle nuove. L’associazione tra questo fenomeno di sviluppo dell’animale e la pienezza della luna è dovuto solo alla contemporaneità dei due fenomeni.

Insomma non esiste un luogo specifico in cui si può osservare la Luna Piena del Cervo, ma chiunque di noi può ammirarla, basta sollevare lo sguardo verso il cielo quando la Luna Piena si mostra nel mese di luglio.