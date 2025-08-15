In questo parco mangi letteralmente dentro ad una cascata: esperienza indimenticabile

Non sarebbe vero viaggio/vacanza in Croazia se non si visita questo posto. Uno specchio d’acqua placido e dai colori mozzafiato.

La vacanza in Croazia è un po’ diventata un moda negli ultimi anni; certo si trovano spiagge bellissime, acqua cristalline, borghi pittoreschi ma si finisce per fare sempre le stesse cose e soprattutto, a seconda della stagione, ritrovarsi nel caos del turismo estivo. Una buona idea potrebbe essere quella di spostarsi in zone diverse e, magari, fare il bagno in un lago.

Tra i tanti motivi per cui un viaggio vacanza in Croazia è una buona idea c’è aggiungere sicuramente anche il parco di Krka. Proprio come le più famose cascate Plitvice, anche quelle di Krka sono un fenomeno carsico, ma la portata del fiume è decisamente più forte. Il fiume Krka si sviluppa nell’entroterra croato e giunge al mare dopo un lungo percorso accidentato che ha portato nel tempo alla formazione di canyon profondi anche 200 metri.

Il risultato è la creazione del parco di Krka che è oggi una delle attrazione del Paese che non si può non visitare. Non si può che restare affascinati dalla bellezza di questo paesaggio fatto di cascate, gole, dirupi, grotte e un lago dalle acque cristalline e placide; un luogo dove il blu delle acqua si mescola e contrasta con il verde intenso della vegetazione, fondendosi in uno scenario mozzafiato. Qui, tra l’altro le attività anche culinarie, non mancano.

Parco Krka in Croazia, come arrivare e cosa fare una volta sul posto

Il parco è molto grande è se non si ha a disposizione molto tempo per visitarlo o non si è molto allenati, ci si può tranquillamente fermare Skradinski Buk, la serie di cascate più grande del parco che si estende per 800 metri. Qui è possibili tuffarsi nelle acqua del lago sottostante, ma non solo perché la zona offre antichi mulini che sono stati convertiti in negozi di souvenir, botteghe artigianali e caffetterie.

Suggestivo è sicuramente la tappa nella caffetteria i cui tavoli sono completamente immersi nelle acque della cascata che qui scorre a flutti; meglio togliersi le scarpe quando si decide di godersi il menù fisso proposto dal posto e fatto di formaggi e salumi della zona. Un luogo davvero rinfrescante e rigenerante nelle sempre più torride giornate estive e dopo un’escursione che richiede circa 1 ora di cammino.

Non solo cascate e laghi però, durante la visita al parco Krka è possibile anche esplorare caratteristici villaggi dove il tempo sembra essersi fermato. Il parco si trova abbastanza vicino a località croate rinomate -dista circa 100 km da Spalato e Zara ed è ben collegato.

Il parco è aperto tutto l’anno, con il prezzo del biglietto di ingresso che varia molto da stagione a stagione. Questo comprende il tragitto in barca da Lozovac -ingresso principale al parco- a Skrandiski Buk e diverse sono anche le modalità con cui si può visitare il parco: a piedi, in bici, barco o auto.