Spendendo poco più di 200 euro a settimana ti fai una vacanza da lusso: in quest’isola costa tutto pochissimo – viagginews.com

Ti piacerebbe passare una vacanza di lusso spendendo pochissimo? Non è utopia, anzi: si può fare. Seguiteci.

Quante volte guardando le mete in cui passano le vacanze le star del cinema del calcio o della musica, hai pensato: potrò mai permettermi una vacanza di lusso senza avere i milioni in banca come i personaggi famosi?

Si può fare, appunto. Esiste una possibilità di sentirti in un posto da Vip ma la differenza è che spenderai pochissimo, unendo al risparmio anche una vacanza originale e piena di fascino. Parliamo di una vera e propria isola segreta, o quasi dal momento che si sta scoprendo e amando sempre di più. E non è nemmeno così lontana dall’Italia; 2 ore di viaggio e raggiungi un sogno. Una piccola perla nascosta del Mar Egeo. Un’isola segreta della Grecia dove i prezzi sono incredibilmente bassi e la natura è ancora incontaminata, il mare è cristallino.

Sembra un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto: l’isola segreta della Grecia dove puoi fare una vita da star sarà una scoperta entusiasmante. Ti sembrerà davvero di vivere in un film, ma senza registi e operatori intorno a te. Tutto sorprendentemente naturale.

L’Isola da sogno dove ti sentirai una star senza spendere un patrimonio

L’isola di cui parliamo è Scopelo, nelle Sporadi Settentrionali. Diventata famosa nel 2008 perché ha ospitato le scene del film Mamma Mia! con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth.

Oltre alle luci del firmamento cinematografico, l’isola è rimasta autentica e tranquilla, con appena 5mila abitanti, un ambiente incontaminato e dai ritmi lenti che la rendono incredibilmente affascinante. Per arrivare a Scopelo dall’Italia bisogna prendere un aereo a atterrare nella vicina Sciato: i voli da Milano e da Venezia costano da 70 euro, mentre da Roma e da Napoli si trovano offerte a meno di 150 euro. Da Sciato, poi, bisogna prendere un traghetto per un viaggio che dura poco e costa 16 euro circa. Arriverete direttamente al porto di Scopelo, tra pini marittimi e il profumo di salvia.

Giunti sull’isola, gli hotel sono molto economici, questa è la bella notizia per un posto simile: una settimana in una struttura immersa nella pineta, con piscina e vista sulla baia parte da 27 euro a notte, per un totale di circa 189 euro per sette giorni. Anche nel pieno dell’estate, un tre stelle con piscina raramente supera i 65 euro a notte.

Scopelo offre paesaggi affascinanti: case imbiancate a calce, mercatini di frutta su camion arrugginiti, spiagge tranquille e taverne sul mare. I fan di Mamma Mia! non possono perdersi Kastani Beach, dove sono state girate alcune scene iconiche del film, o la Cappella di Agios Ioannis, raggiungibile salendo 200 scalini scavati nella roccia. I bus costano da 2 euro a 5 euro e permettono di attraversare tutta l’isola, mentre uno scooter si noleggia a un prezzo di circa 15 euro al giorno. Le spiagge sono libere e, anche dove ci sono degli stabilimenti, i lettini costano circa 15 euro l’intera giornata.